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工地鄰損頻傳新北擬修法 議員提裝監測系統
新北市近年三蘆地區工地損鄰案層出不窮，新北工務局近期邀公會討論修法。市議員顏蔚慈說，工務局曾透露將朝北市自治條例方向修法，但她認為市府應更積極，比如裝監測系統在公共建設先試辦，一但出現危險數值，會立即通知建商及主管單位。市議員王威元則提出，針對小型基地訂定適切工法。
新北市工務局1月邀公會討論，對危老重建、基地開挖深度比鄰房建物基礎深度差逾6公尺、地質條件特殊或敏感地層且未使用連續壁工法等案件，在建照審查過程，由專業技師公會做實質審查，從設計階段就導入加強控管機制，預計上半年確定具體做法並修法。
顏蔚慈說，三重、蘆洲地區屬砂石土層地質，風險本就比其他區域高，之前工務局有透露，會朝而北市自治條例方向修法，要求建商上傳施工監測資料至雲端，但實務上出現雲端無法點入看個別建案、不確定後台是否有監控等問題，認為新北市府應更積極，比如先在三蘆地區的公共建設導入監測系統，一旦出現危險數值，會立即通知建商及主管單位。
王威元則說，大、小基地的施工要求一致，但現有大型基地較沒問題，反而有問題的都是小型基地，像是去年初三重福隆路新建案工地開挖地下室，連續壁破洞造成滲水使附近5樓建物傾斜，但不僅施工紀錄上找不到問題，甚至建商當初使用成本較高的工法，認為與其強化、加嚴控管施工，不如針對小基地提出較適宜的施工方式。
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