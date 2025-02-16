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南港LaLaport開幕 里長憂塞車：遇電腦展恐比大巨蛋嚴重
台北市南港大型購物商場LaLaport下月開幕。所在里南港三重里長江輝吉憂心，現在南港展覽館周邊只要有電腦展就會大塞車，如果沒有完整交維規畫，未來開幕一定會塞爆，「怕比大巨蛋還嚴重！」
周邊新富里長許睦燦也表示，LaLaport開幕，周邊里除了擔心塞車回堵，最擔心的還是違停問題，因目前南港路一段周邊機車停車空間嚴重不足，許多往汐止、中研、橫科、舊莊等機車族都會到里內的找車位，接下來商場開幕，憂心停車空間更缺、違規停車狀況會更嚴重。
江輝吉說，現在只要南港展覽館有展覽，加上未來LaLaport有活動，南港路一段、經貿一二路，還有三重路這幾條路段都可以會大塞車，建議短期開幕期間一定要加派義交，否則一塞車一定也會回堵，影響周邊交通。他也呼籲蔣市府，除了興建空橋外，先前就曾建議也要開通南北向相通的地下通道，盼市府再來研議規畫。
新富里長許睦燦也呼籲北市府，目前誠正國中改建規畫增設停車空間，但目前規畫的量恐仍不足，市府應該看LaLaport開幕後的停車需求狀況，評估是否增加停車空間規畫。
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