北市補助汰換熱水器預算大砍4分之1 議員批：恐成安全破口

台北市從2008年起補助民眾汰換熱水器，但今年預算僅編列90萬，且已使用70萬元，使用率近8成。議員認為，一氧化碳中毒超過八成是熱水器安裝位置不當，加上該補助每年平均5月就全數用罄，消防局預算不應捉襟見肘。消防局表示，近年來申請量減少，若有增加趨勢，明年會再滾動式調整預算。

2008年起實施的防範一氧化碳中毒補助遷移或更換熱水器執行計畫，家中若有CO中毒潛勢需遷移或更換熱水器者，經消防人員評估確認後，最高每戶可補助3000元，低收或身障者最可獲補助1萬2000元，2022年共補助398戶；2023年補助383戶；2024年截至10月25日共補助386戶。

由於改善過後可讓一氧化碳中毒現象大幅降低，申請狀況相當踴躍，調閱近10年數據發現，該補助經費每年平均在5月就全數用罄，顯示需求始終高漲，但市府預算編列卻逐年減少，去年編列120萬預算，今年大砍4分之一減列至90萬元，截至目前為止已使用70萬元，補助相當搶手。

議員曾獻瑩表示，歷年一氧化碳中毒事件，超過八成是熱水器安裝位置不當造成，補助遷移或是更換不當位置的熱水器可保障民眾生命安全，預算不應捉襟見肘，消防局應確保所有有一氧化碳中毒風險的家庭，都能獲得補助，改善熱水器安裝位置錯誤的問題，不能讓有限的預算成為市民安全的風險破口。

消防局火災預防科科長呂佳憲表示，補助政策上路多年，許多家庭已完成熱水器的遷移或更換，導致整體申請量逐年減少，預算才會變少，但若今年評估後需求有增加趨勢，會滾動式調整再行檢討與增列。

呂佳憲說，熱水器補助涉及民眾居家安全，審核標準必須更嚴謹，包括現場勘查及安裝前後的照片比對，以確保補助熱水器的安裝符合安全規範，將持續檢討並簡化申請流程，盡量減輕民眾負擔，並確保補助資源的有效使用。