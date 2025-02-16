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擄獲老饕的胃！釣客無畏風浪在海蝕平台與大海拚搏目標是牠

聯合報／ 記者劉懿萱邱瑞杰／新北即時報導
這季節走訪新北貢寮卯澳漁村，可品嘗正當季的魚類「黑毛」。圖／新北市漁業處提供
這季節走訪新北貢寮卯澳漁村，可品嘗正當季的魚類「黑毛」。圖／新北市漁業處提供

東北角是磯釣愛好者的天堂，更是品嘗頂級海鮮的最佳去處，沿著濱海公路前行，到處可見不畏海浪拍打礁石濺起陣陣白色浪花的釣客，頂著海風堅持與大海拚搏，尋求春冬季限定的極品魚獲「黑毛」，新北市漁業處說，此時的黑毛正肥美，鮮嫩細緻的肉質讓饕客流連忘返，來東北角旅遊絕對不能錯過。

黑毛為瓜子鱲的俗稱，為台灣原生魚種，經常出沒於浪大、水深寬闊的礁岩處，新北市東北角的礁岩海域正是黑毛主要棲息的海域，屬於雜食性魚類的黑毛，在幼魚階段偏肉食性，隨消化系統漸漸成熟後轉變為偏草食性，最喜歡食用大型海藻，而春冬季在礁岩上生長茂盛的海藻，就會吸引黑毛聚集礁岩周遭活動覓食，由於黑毛攝食海藻後，藻味會累積在魚體內，使黑毛肉質帶有獨特的藻香，端上桌總能擄獲饕客芳心。

黑毛除了是釣客春冬季磯釣的主要魚種，在養殖產業中也扮演著「工作魚」的角色，屬於溫水性魚類的黑毛，耐受溫度介於8~33℃之間，當台灣冬天寒流來襲時，黑毛不易出現凍傷或凍死，非常適合取代在文蛤池與蝦池中，混合飼養作為「工作魚」，幫助清除池中附生的藻類，如絲藻等，以穩定養殖池中的環境，避免養殖物種受到藻類干擾而生長不良，提升養殖的效率也降低養殖成本。

卯澳船長小吃業者陳景隆說，春冬季限定的佳餚「黑毛」，透過簡單的清蒸方式就能將美味端上桌，將新鮮黑毛去除鱗片、內臟後，平放於蒸盤上，抹上薄鹽，鋪上薑片，待水滾後放入蒸籠蒸煮10分鐘，淋上醬汁增添鮮味，最後搭配蔥絲，淋上滾燙熱油，即完成一道有膨湃海味的美味料理。

釣客們無畏風浪在海蝕平台上與大海拚搏，這季節釣「黑毛」是他們的重要目標。圖／新北市漁業處提供
釣客們無畏風浪在海蝕平台上與大海拚搏，這季節釣「黑毛」是他們的重要目標。圖／新北市漁業處提供
探索新北貢寮區卯澳漁村，可到利洋宮參拜全台唯一「提籃觀音」。圖／新北市漁業處提供
探索新北貢寮區卯澳漁村，可到利洋宮參拜全台唯一「提籃觀音」。圖／新北市漁業處提供
主廚建議用清蒸，最能品嘗黑毛肉質獨有的藻香味。圖／新北市漁業處提供
主廚建議用清蒸，最能品嘗黑毛肉質獨有的藻香味。圖／新北市漁業處提供
冬季限定的新鮮漁貨「黑毛」。圖／新北市漁業處提供
冬季限定的新鮮漁貨「黑毛」。圖／新北市漁業處提供

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