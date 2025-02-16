擄獲老饕的胃！釣客無畏風浪在海蝕平台與大海拚搏目標是牠

東北角是磯釣愛好者的天堂，更是品嘗頂級海鮮的最佳去處，沿著濱海公路前行，到處可見不畏海浪拍打礁石濺起陣陣白色浪花的釣客，頂著海風堅持與大海拚搏，尋求春冬季限定的極品魚獲「黑毛」，新北市漁業處說，此時的黑毛正肥美，鮮嫩細緻的肉質讓饕客流連忘返，來東北角旅遊絕對不能錯過。

黑毛為瓜子鱲的俗稱，為台灣原生魚種，經常出沒於浪大、水深寬闊的礁岩處，新北市東北角的礁岩海域正是黑毛主要棲息的海域，屬於雜食性魚類的黑毛，在幼魚階段偏肉食性，隨消化系統漸漸成熟後轉變為偏草食性，最喜歡食用大型海藻，而春冬季在礁岩上生長茂盛的海藻，就會吸引黑毛聚集礁岩周遭活動覓食，由於黑毛攝食海藻後，藻味會累積在魚體內，使黑毛肉質帶有獨特的藻香，端上桌總能擄獲饕客芳心。

黑毛除了是釣客春冬季磯釣的主要魚種，在養殖產業中也扮演著「工作魚」的角色，屬於溫水性魚類的黑毛，耐受溫度介於8~33℃之間，當台灣冬天寒流來襲時，黑毛不易出現凍傷或凍死，非常適合取代在文蛤池與蝦池中，混合飼養作為「工作魚」，幫助清除池中附生的藻類，如絲藻等，以穩定養殖池中的環境，避免養殖物種受到藻類干擾而生長不良，提升養殖的效率也降低養殖成本。