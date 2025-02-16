防工地損鄰 新北危老等高風險基地申請建照將嚴審

各地工地損鄰案層出不窮，新北市工務局近期邀公會討論，對危老重建、基地開挖深度比工區鄰接的鄰房建物基礎深度差逾6公尺、地質條件特殊或敏感地層且未使用連續壁工法等案件，在建造執照審查過程，針對開挖支撐等設計內容，由專業技師公會做實質審查，從設計階段就導入加強控管機制。工務局長馮兆麟說，具體作法今年上半年會確立並上路。

發生在今年1月5日的新北三重六張街工地鄰損案，事發迄今1個多月，因傾斜拆除的184號、190號共有8戶，莘聖建設總經理趙建勳證實，與受災拆除的8戶有談出一些共識，目前有5戶選擇合建、1戶採取買賣、1戶傾向用賠償，僅剩1戶還沒達成共識，選擇合建者預計下周簽約。

當時預售16戶已售罄，有2戶選擇退訂，趙建勳強調，會保障合建戶、預售客戶權益，目前工地持續停工，後續也會換營造廠施工。趙表示，雖然他公司規模不大，會勇於負責，用誠意解決問題，不會成為爛尾樓。

「這起案件人禍成分比較大！」趙建勳說，完整致災成因報告還沒出爐，依據目前資訊判斷，營造廠工人在發現問題第一時間沒有立即通報處理，導致傷害擴大，後續會向營造廠求償，但這不是眼前最重要的事，會先處理與受災戶之間的問題。

都會區的小基地案場，很多都是危老重建案，通常隔壁鄰居建物也都很老，為防止類似事件一再發生，新北市工務局1月17日邀集土木、建築、結構、大地、地質等5大專業公會開會討論，針對危老申請案件或未使用連續壁的建案，於建造執照審查過程中，就開挖支撐等規畫設計內容，由專業技師公會作加強審查，在源頭時就先加強控管。

對此新北市土木技師公會理事長賴建宏表示，提高工地管理強度有其必要性，除公部門把關，透過第三方專業團體來強化控管是一大助力，等於多雙眼睛幫忙提醒減少盲點，但最重要仍在第一線施工廠商及人員。

新北市建築師公會理事長汪俊男說，除了設計的源頭管理，營造廠與施作端地落實程度更是重中之重，制度、法令再健全，重點還是如何落實，若因為趕工、專業不足等因素忽略施工計畫，還是很難排除風險。

工務局長馮兆麟說，為強化施工安全，工務局也研議加強施工管制措施，施工前須針對周圍道路等公共設施進行非破壞性探測，確認無淘空跡象才可動工。