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農會改選對新北2026有影響？ 地方：仍對藍營有利

聯合報／ 記者葉德正江婉儀／新北即時報導
板橋區農會。記者江婉儀／攝影
板橋區農會。記者江婉儀／攝影

昨天是新北農會基層農事小組長級會員代表選舉，熟悉新北地方農會人士分析，這次新北市各級農會改選選舉結果應與先前相差不遠，除了少數樹林農會偏綠，目前仍是藍營掌握大部分農會版圖。

該人士指出，新北長期由藍營執政，也因此各級農會與市府配合度良好，甚至新北各地農會還協助市府開設長照站、幼兒園，市府農業局更是每年編列1.5至1.8億元補助各級農漁會購買相關設備，連乒乓球比賽也補助，可見彼此默契與互利共生情形。

該人士表示，農會成員都是需要有土地，也因此長期都是由在地人擔任相關幹部，綠營雖然近年積極搶攻希望打入農會系統，但目前仍顯得欲振乏力。

該人士指出，農會與在地人連結強烈，對影響地方選舉更是有十足影響力，接下來四年勢必仍會是藍營天下。

但近年也有隱憂，隨著時代演進，大片土地因為繼承愈來愈破碎，土地所有人愈來愈多，也讓農會當權者愈來愈難掌握每位會員，藍營未來能否持續保持優勢，仍待繼續觀察。

農會人員指出，板橋農會競爭激烈，主要信用部利益龐大，每屆選舉郭進源與廖裕德兩派都劍拔弩張，但無論是郭還是廖，向來都是藍營重要支持者，無論未來誰出線，對新北選情不至有太大影響。

地方人士分析，以板橋區農會為例，郭進源連任的機會比較大，雖然廖裕德有意捲土重來，但現在觀察是當權派比較有機會，因為現任掌握審查會員的能力，對自己人馬寬鬆，對他人較嚴謹，除非重新改組，樁腳不合作，翻盤機會較難。

農會

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