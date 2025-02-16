LaLaport下月開幕 假日預估7萬人潮...南港交通大考驗

北市南港大型購物商場LaLaport下月開幕，周邊交通考驗市府嚴正以待，目前開幕交維計畫，上周業者與交通局開會，因還有部分要再修正，目前交維計畫尚未通過。業者預估，LaLaport開幕期間平日吸客約4.5萬人潮、周日近7萬人潮。

因應下月LaLaport開幕，台北市南港展覽館周邊，包括經貿一、二路、南港路、三重路、南湖大橋周邊交通大考驗，為了避免開幕人潮造成周邊交通黑暗期，北市交通局近日審查業者的開幕交通維持計畫。

交通局科長林育生表示，上周開會業者的交維計畫還有細部需修正，包停車場進出動線規畫；若滿場相關配套措施如何避免等待車量影響道路交通；還有業者要提出鼓勵大眾運輸優惠細節，包括鼓勵大眾運輸如何兌換酷朋券等，目前有策略但還沒有相關細節。

另，LaLaport周邊交通規畫，目前業者只有針對基地周邊，交通局要求擴大範圍因應，還有周邊停車場進出動線，包括經貿二路157巷如何避免通過主要人潮出入口，也要求加強避免行人穿越的阻隔設施。

至於南港分局也要求業者提出加強義交派勤時段及點位的補充計畫，還有相關停車場出場動線，如從經貿一路出場如何避免有車輛逕行迴轉等行為。

交通局表示，目前業者規畫3月20日商場、美食街正式開幕，3月13日試營運；餐廳4月中至5月中陸續營運、影城預計4月底開幕。

交通局表示，3月13日試營運期間，相關優惠還未上線，預估開幕營運期間人潮最多的時間會是在3月20日開幕。

業者依照過去在台中等店開幕的人潮預估，南港LaLaport平單日將吸引4萬5千多人潮，開幕期間平日約5萬人潮、假日6萬9千多人近7萬來客數。業者希望用優惠措施，讓4成消費者搭乘大眾運輸。

交通局表示，目前業者提出的鼓勵大眾運輸優惠計畫，包括推出優惠酷朋券、滿額抵用券，還有「滿額宅配」，消費者在LaLaport買東西不需要開車，只要滿額就可以免費宅配到你家。

目前交通局鎖定周邊包括經貿二路、經貿一路、157巷105巷周邊交通規劃嚴正以待。軟體措施部分，LaLaport停車場有2376格停車位，特約漢來大飯店549停車格；業者也退縮基地拓寬車道，經貿二路105及157巷各增一車道，也新設置號誌，讓離場車流不用在區域內繞行，出停車場可直接上環東大道等。