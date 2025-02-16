拖吊違規車要廣播 新北下半年上路

雙北拖吊違停車輛時，都不會鳴笛或廣播，拖吊場可逕自拖走，引發民怨，新北交通局今年重新簽拖吊合約時，已要求拖吊車必須裝廣播設備，預計評估音量、範圍後，下半年上路。北市停管處指出，將再研議作法。

有家長抱怨，現今道路幾乎都畫紅線，接送孩子若要找到合法車位，常常要走好幾百公尺，有時候只能臨停，但檢舉達人眾多，經常車子就被拖走。違規停車被開單他們認罰，但車子常常在眼前被拖走，還得搭乘數百元計程車，並支付上千元拖吊費與保管費，確實讓人覺得被搶錢。

新北議員蘇泓欽表示，違規本就要開罰，但拖吊與否，還是要看是否阻礙通行，目前各大路段幾乎都是紅線，經常接到家長與貨車業者陳情，現在很多熱門地點根本都沒有卸貨車格，要他們從數百公尺外搬貨到店家，根本強人所難，他們違規願意受罰，但生財工具車子盼能讓他們開走。

蘇泓欽也說，先前新北有辦過拖吊廣播，但因為音量問題，遭民眾反彈，相關細節要仔細討論，保障周邊民眾權益。

新北交通局表示，新北拖吊合作契約今年重新招標後，已在新契約要求廠商配合於拖吊車裝設廣播設備，合約也給業者6個月時間準備事前相關工作。為避免違規者影響周邊鄰里安寧與交通安全，交通局、警察局及拖吊業者已在近期完成第一次研商會議，至於廣播內容，音量、範圍、時間都必須審慎評估，後續討論。

議員廖宜琨指出，他聽過桃園的廣播，音量非常大聲，現今里長廣播都會引起民眾抱怨，更何況新措施上路後，頻率會比里長廣播還要多，應該針對影響範圍先實驗；另在廣播期間要不要全程錄影等都要納入考量，才能避免衍生爭議。

至於北市是否跟進？台北市停管處表示，目前法規沒有規定要鳴笛才可拖吊，後續將視實際拖吊情形研議作法。