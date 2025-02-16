北市室內空品認證 拚敏感場所達標

北市環保局前年3月率全國之先推室內空品認證，首年73處獲認證，去年在市長蔣萬安宣示下，暴增至346處，成長近5倍，今年也已有46處，力拚明年底前1096處公私立敏感族群場所及12處運動中心皆取得金級。

人們每天平均約80至90%時間待在室內，北市環保局前年年3月14日公告「室內空氣品質認證場所推動計畫」，鼓勵公、私立場所設置殺菌設備及加強通風換氣等措施，並頒金級、銀級認證給達到檢測標準者。

市政大樓幼兒園取得室內空品金級認證，有市府同仁分享，2個孩子就讀期間，一年感冒4、5次，每2個月就要跑診所或醫院，最近就醫頻率大幅降低，才知園內裝全新全熱交換機。

消防局及其防災科學教育館均取得金級，警察局與14個分局更陸續申請，近期將全數獲金級認證。

環保局長徐世勲表示，警察保護好自己的健康，也更有力量保護人民，許多民間團體相當關心警方，非常願意捐相關設備，如今北市警局已有15處取得金級認證。

徐世勲說，室內空品很重要，可有效降低流感、腸病毒、新冠等疾病在室內傳播機率，甚至可減少學童請假或停班次數，請教育局與社會局調查數據分析成效。