快訊

下周冷氣團一波比一波強！明北部暴跌剩14度 最凍時間點曝光

登山巧遇期間限定「雪白仙氣靈獸」 超萌寶可夢身分竟是世界級殺手

高雄分屍案打撈第10天再尋獲8屍塊 至今已尋獲54塊遺骸

聽新聞
0:00 / 0:00

遭控讓400名幽靈人口入會還被冷處理 板農理事長、新北農業局這樣回

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
板橋區農會。記者江婉儀／攝影
板橋區農會。記者江婉儀／攝影

今天是新北農會基層農事小組長級會員代表選舉，新北共24個農會，其中板橋區農會也是全國最大農會，但日前有人爆料，現任理事長郭進源安排近400名幽靈會員入會，企圖操控選情，但被市府冷處理。郭本人受訪表示，此事子虛烏有，農業局表示，相關陳情均已依法轉請農會查明回覆，並無冷處理。

農會4年改選一次，本次應改選基層農會計24家，新北具投票權的農會會員總人數3萬6227人，總投票人數2萬3700人，投票率65.42%，共選出農事小組長273人，會員代表816人。

據了解，有內部人員發現，板橋農會的會員數有變化，要認定是否具農會會員資格，要看農地大小、耕種事實及農路等既有規定，非當權派認為，與郭進源關係好的會員數變動大，認為其他會員資格被砍質疑不公，質疑郭進源是安排幽靈會員進入農會。

對此，郭進源受訪時表示，此事莫名其妙，子虛烏有，會員要申請入會，是要提報新北市農會才會通過，要備核，通過相關流程，都要依據相關農業辦法。板橋農會預計在26日選出理事監事名單，3月6日選理事長及常務監事。

據了解，板橋區農會已於去年11月29日提出上訴。農業局表示，農會屬於人民團體，地方農業機關依法是督導農會依規定運作，而不是介入農會會務，接獲民眾陳情即依法令函轉板橋農會查明，並將後續辦理情形回復陳情人，並副知農業部及相關機關。接獲陳情均已依法轉請農會查明回覆，並無冷處理。

農業局表示，本次選出的基層農會會員代表，將在2月27日前由各基層農會擇定日期召開會員代表大會，選舉理事、監事及出席新北市農會會員代表。於3月10日前召開理事會及監事會，分別由理事、監事當選人互選理事長及常務監事，並由理事會聘任總幹事，完成農會屆次改選。

投票率 農會

延伸閱讀

桃園農會復興區投票率近8成5 現任總幹事連任之路受挑戰

基隆農會農事小組及會員代表女性增多 現任理事長退休

地方選舉前哨戰...竹市農會改選完成 投票率4成1

新任總幹事前哨戰 彰化芳苑農會會員代表選舉難分勝負

相關新聞

新北課後輔導老師薪資2個月未領怨沒錢過年 竟因教育局換承辦人

新北市議員鄭宇恩今接獲某國小課後輔導班老師陳情，表示學校已積欠2個月的薪水，讓他沒有薪水過年。詢問教育局卻回覆，因承辦人...

遭控讓400名幽靈人口入會還被冷處理 板農理事長、新北農業局這樣回

今天是新北農會基層農事小組長級會員代表選舉，新北共24個農會，其中板橋區農會也是全國最大農會，但日前有人爆料，現任理事長...

北市基層農會選舉今投票 關鍵士林選區開票結果曝光

台北市9區基層農會小組長及會員代表選舉今天投票，因被視為3月改選區農會和市農會理事會聘總幹事的前哨戰，其中士林區農會會員...

北市46處百貨商場及4大夜市 無預警稽查結果出爐

北市府2月13日針對百貨大樓及夜市等公共場域啟動無預警稽查，並要求上述場域即刻啟動自主安全檢查作業。 臺北市政府產業局表示，針對北市使用天然氣之重要百貨、商場等場域已進行瓦斯用氣安全巡檢，包含檢視瓦

新北蘆洲運動中心重新整裝開幕 2/21-3/2試營運免費

新北市蘆洲國民運動中心重新整裝完畢，歷經5個月閉館整修，將於下週熱鬧開館，2/21至3/2 試營運全館免費，全新的體適能中心增設科技體驗區，整體空間擴增30%，館內另新設2間多功能教室，將為民眾帶來嶄

北捷運量第140億幸運兒免費搭1年 猜路線抽好禮

台北大眾捷運公司今天表示，預計3月上旬達成運量140億人次里程碑，幸運兒可免費搭捷運1年。另外，「預測第140億人次會出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。