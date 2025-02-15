遭控讓400名幽靈人口入會還被冷處理 板農理事長、新北農業局這樣回

今天是新北農會基層農事小組長級會員代表選舉，新北共24個農會，其中板橋區農會也是全國最大農會，但日前有人爆料，現任理事長郭進源安排近400名幽靈會員入會，企圖操控選情，但被市府冷處理。郭本人受訪表示，此事子虛烏有，農業局表示，相關陳情均已依法轉請農會查明回覆，並無冷處理。

農會4年改選一次，本次應改選基層農會計24家，新北具投票權的農會會員總人數3萬6227人，總投票人數2萬3700人，投票率65.42%，共選出農事小組長273人，會員代表816人。

據了解，有內部人員發現，板橋農會的會員數有變化，要認定是否具農會會員資格，要看農地大小、耕種事實及農路等既有規定，非當權派認為，與郭進源關係好的會員數變動大，認為其他會員資格被砍質疑不公，質疑郭進源是安排幽靈會員進入農會。

對此，郭進源受訪時表示，此事莫名其妙，子虛烏有，會員要申請入會，是要提報新北市農會才會通過，要備核，通過相關流程，都要依據相關農業辦法。板橋農會預計在26日選出理事監事名單，3月6日選理事長及常務監事。

據了解，板橋區農會已於去年11月29日提出上訴。農業局表示，農會屬於人民團體，地方農業機關依法是督導農會依規定運作，而不是介入農會會務，接獲民眾陳情即依法令函轉板橋農會查明，並將後續辦理情形回復陳情人，並副知農業部及相關機關。接獲陳情均已依法轉請農會查明回覆，並無冷處理。

農業局表示，本次選出的基層農會會員代表，將在2月27日前由各基層農會擇定日期召開會員代表大會，選舉理事、監事及出席新北市農會會員代表。於3月10日前召開理事會及監事會，分別由理事、監事當選人互選理事長及常務監事，並由理事會聘任總幹事，完成農會屆次改選。