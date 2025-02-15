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新北課後輔導老師薪資2個月未領怨沒錢過年 竟因教育局換承辦人

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市政府外觀。圖／本報資料照片
新北市政府外觀。圖／本報資料照片

新北市議員鄭宇恩今接獲某國小課後輔導班老師陳情，表示學校已積欠2個月的薪水，讓他沒有薪水過年。詢問教育局卻回覆，因承辦人員異動而耽誤發薪日程。鄭宇恩呼籲，教育局該檢討課後輔導班教師的發薪程序。教育局表示，已檢討精進經費核定流程。

學校課後輔導班經費組成，來自於學生自費、中央對弱勢兒童補助，以及自費差額由教育局撥補，教育局表示，由於學校要等到所有經費到位，才會核發薪資給課後老師，所以會有延遲發薪的情況，加上1月人員異動，適逢過年才導致延誤，已在2月13日核定補助經費，要求尚未完成發放學校儘速發放。

一名輔導老師表示，學校已積欠去年十二月及今年一月的薪水，還隔了一個過年，沒有公司行號會積欠員工薪水過年，沒想到公部門教育機構會有積欠薪水，直到向議員反映後，教育局才趕緊核發薪水，直呼教育局的行政流程有問題。

鄭宇恩表示，教育局的說法因承辦人員異動，導致輔導老師的薪資延遲發放的理由太過牽強，堂堂教育大局卻找無職務代理人。此外，也發現關於幼兒園的延長照顧服務經費也來自中央，也有學校尚未拿到經費情形，質疑實情並不單純。

鄭宇恩要求教育局應改善發薪流程，因教師的薪資是可以在月底清楚結算，教育局應先墊付，通函讓學校先發放，勿讓輔導老師苦等薪水。

教育局說明，9成5以上學校皆已於過年前完成薪資發放，各校辦理兒童課後照顧弱勢學生費用，為教育部撥款後由教育局分期撥付予各校。因極少數零星學校會等待教育局核定補助後，才統一辦理一次性鐘點費發放，導致零星課照老師未能按月領取鐘點費。

教育局表示，對於延遲造成老師困擾與不便教育局深表歉意，已檢討精進經費核定流程，並督導各校必須確實依薪資發放期程辦理。

教育局 薪水 薪資

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