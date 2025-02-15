北市基層農會選舉今投票 關鍵士林選區開票結果曝光

台北市9區基層農會小組長及會員代表選舉今天投票，因被視為3月改選區農會和市農會理事會聘總幹事的前哨戰，其中士林區農會會員最多，競爭最激烈，選前還一度爆出人頭會員風波，士林區農會現任理事長葉文忠與前理事長郭萬清兩派爭鬥，據指出，最終投票結果由執政的葉派取得較多數。

北市12個行政區中，9區有農會，包含北投、士林、內湖、南港、中山、松山、大安、景美、木柵，今年農會屆次改選，今天選舉投票，選出農事小組組長、副組長及會員代表。北市產發局表示，投開票過程十分順利，下午完成選舉投開票工作，農事小組長候選人98位，選出農事小組組長60位、副組長34位；會員代表候選人290位選出會員代表276位。

台北市農會總會員人數有7千1百多人，其中士林區農會會員人數最多，至少占2200人，甚至比部分區農會人數還多出數倍，因此士林區農會在基層農會改選中，卻有關鍵性指標地位，投票前暗潮洶湧，由前任理事長郭萬清人馬對決現任理事長葉文忠人馬。

「士林區農會的派系競爭很激烈」，據地方人士指出，每屆理事長選舉幾乎都有至少兩派在競爭，此次選舉特別明顯，郭、葉競爭很激烈，因為支持的農民都很多，票數相差不遠。

由於選前爆出有大批人頭會員加入，其中一派大肆宣傳對手會員資格有問題，引發檢調重視，北市產發局也出面澄清，去年5月接獲檢舉，依法啟動相關調查，除了將全案移送地檢外，也主動抽查會員戶籍作業，均符合規定。

產發局指出，農會會員選出農事小組組長及會員代表後，基層農會將於3月1日前完成召開會員代表大會選出理、監事，接續於3月上旬召開理、監事會議分別選出理事長、常務監事，並由理事會聘任總幹事。另外，台北市農會預定於3月中召開會員代表大會，選出理、監事，於3月底由理、監事分別選出理事長、常務監事，並由理事會聘任總幹事。