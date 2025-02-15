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新北蘆洲運動中心重新整裝開幕 2/21-3/2試營運免費

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

新北市蘆洲國民運動中心重新整裝完畢，歷經5個月閉館整修，將於下週熱鬧開館，2/21至3/2 試營運全館免費，全新的體適能中心增設科技體驗區，整體空間擴增30%，館內另新設2間多功能教室，將為民眾帶來嶄新、多元的運動體驗，歡迎民眾把握機會開箱體驗，228連假也能到蘆洲運動中心盡情運動，全館將於3/6正式重啟營運。

體育局表示，蘆洲運動中心經市府ROT重新招商，由展昭國際企業股份有限公司接手營運，進行封館整修，全面更新體適能運動器材、新設2間多功能教室、整修羽球場地設施、全館電力及空調管線檢修，提供民眾安全舒適的運動空間。蘆洲運動中心的體適能中心這次整修擴增30%空間，新設高階訓練室及科技體驗區，讓民眾依照個人需求，進行量身訂製的運動計畫。此外，新設2間多功能教室且導入智慧報到系統，提升上課便利性，學員只需使用悠遊卡或QR Code即可自動完成報到。課程上也提供更多樣化的運動選擇，由專業教練帶領各類運動課程，無論是健身新手還是有一定基礎的運動者，都能在這裡找到適合自己的課程，感受運動的樂趣。

蘆洲運動中心2/21至3/2試營運，每日上午10時至晚上8時全館開放免費使用，包含體適能中心、游泳池、桌球室、羽球場、籃球場及壁球室等設施；同時開設多樣免費運動體驗課程，包含游泳、燃脂、Zumba、K-POP、TRX、飛輪及瑜珈等，歡迎民眾來蘆洲運動中心享受全新的運動健康生活。

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