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五股疏洪道堤防工程遭倒垃圾 新北提報檢警追查

中央社／ 新北15日電

新北環保局今天表示，稽查員14日於五股二重疏洪道工地，查獲偷掩埋垃圾，將調閱監視器追查涉嫌人。另發現安倉營造在左岸堤防加高工程，未提報審查就先營運，涉嫌違法將處罰。

新北市環境保護局今天發布新聞表示，14日獲報有人在五股區成泰路一段98巷，二重疏洪道左岸工地內，違法偷掩埋廢棄物

稽查人員到場發現，現場工地掩埋垃圾的具體事證，將報請檢察官與警方，透過監視器畫面比對車號追人，查緝偷倒垃圾的行為人。

環保局說，現場為安倉營造承攬市府水利局的二重疏洪道左岸加高工程，追查發現業者未依法申請清運土石，違反廢棄物清理法，將依法告發，最高可處新台幣300萬元罰鍰，並責令限期改善，屆期未改善將按次處罰。

市府水利局表示，承包業者違規，將依工程契約，開罰新台幣12萬至14萬元，開罰工程監造單位2萬元。

安倉營造透過環保局新聞稿表示，疏洪道堤防加高工程全長約4公里，工程拆除的混凝土塊及瀝青，會等工程結束後再清除，而平日產生的垃圾委由清除機構清除。後續會提報事業廢棄物清理計畫書送環保局審查。

廢棄物 環保局

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