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北市警察局保護人民健康 裝殺菌設備獲室內空品認證

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
信義警分局獲得室內空品金級認證，認證區域為入出口服務大廳。圖／取自「台北市室內空品安心地圖」官網
信義警分局獲得室內空品金級認證，認證區域為入出口服務大廳。圖／取自「台北市室內空品安心地圖」官網

北市環保局推動室內空品認證將屆2年，已有465處獲得金級、銀級認證。除了幼兒園、托嬰中心等敏弱族群場所，台北市消防局及其防災科學教育館均取得金級，台北市警察局與14個分局更陸續申請，近期將全數獲金級認證。

環保局長徐世勲表示，警察業務與民眾生活息息相關，舉凡報案、詢問等大小事，身為保衛安全的人民保母，希望他們保護好自己的健康，也更有力量保護人民。許多民間團體相當關心警方，非常願意捐贈相關設備，他去年5月最先頒發南港分局與士林分局，如今北市警局已有15處取得金級認證。

環保局統計，台北市警察局及所屬14處分局皆有設置室內空氣品質防制設備，其中第1處為南港分局於2024年取得金級認證，接著是2月士林分局，2025年1、2月則有12處，包含北市警局及中山、文山一、文山二、松山、信義、萬華、北投、中正一、中正二、大安、大同共11處分局，內湖分局正在安排檢測中。

警局表示，飛利浦特殊照明台灣總代理鑫圓方實業有限公司為響應市府政策，展現企業社會責任與關懷，提升民眾前往警察機關洽公的環境空氣品質，陸續捐贈南港分局、士林分局等單位空氣消毒機，透過裝設加強通風換氣及空氣殺菌等設備，保護民眾呼吸健康，而各受贈單位向環保局申請獲得室內空品認證。

警局說，未來是否擴及各派出所，將依市府政策，並視各分局空氣消毒機使用整體效益、個別洽公環境差異及整體資源配置，通盤考量評估各派出所設置的可行性。

士林警分局、南港警分局獲得室內空品金級認證，台北市環保局長徐世勲去年5月23日親自授證，肯定警方重視室內空品，也感謝鑫圓方實業有限公司捐贈UVC殺菌設備。圖／取自臉書「台北市環保局」
士林警分局、南港警分局獲得室內空品金級認證，台北市環保局長徐世勲去年5月23日親自授證，肯定警方重視室內空品，也感謝鑫圓方實業有限公司捐贈UVC殺菌設備。圖／取自臉書「台北市環保局」
士林警分局獲得室內空品金級認證，認證區域為1F報案區、辦公區。圖／取自「台北市室內空品安心地圖」官網
士林警分局獲得室內空品金級認證，認證區域為1F報案區、辦公區。圖／取自「台北市室內空品安心地圖」官網

北市 環保局長 警察

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