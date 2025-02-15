影／新北勞工持550萬房產就無涉訟補助 議員黃淑君要求修正

新北市勞工人口眾多，每年產生許多勞資爭議，勞工局每年編列6百餘萬元涉訟補助，但勞工若名下持有土地公告現值和房屋評定價格超過550萬元就不補助，新北議員黃淑君認為新北550萬以下房產比例極低，認為條件過於嚴苛，勞工局承諾4月底前評估修正。

新北市勞工局每年編列6百餘萬元用於勞工因勞資爭議聘請律師補助，因此設有新北市政府勞資爭議事件及涉訟權益補助金要點，勞工聘請律師依個人或團體訴訟可補助5至45萬不等，不過勞資爭議事件及涉訟權益補助金審核標準表內載明，勞工全戶人口數 2 人以下現金、有價證券、投資，及土地公告現值和房屋評定價格逾550萬元差額，合計金額每年逾182萬元等條件就不補助。

新北市議員黃淑君認為，條件月薪達6萬8千元排除補助，但房產超過550萬元就不補助，認為新北市目前房屋評定價格低於550萬元比例極低，表示條件過於嚴苛，要求勞工局檢討改善，勞工局長陳瑞嘉則表示4月底前會評估改善。

另黃淑君也認為，新北市的視覺障礙就業服務計畫協助視障朋友開設按摩小棧，但公家單位包括戶政及地政所等空間也可以納入評估，認為身心障礙就業有專案預算，公家及私人機關有需求，勞工局應主動協助，過去預算評估費用執行率不高，要求勞工局積極開發視障按摩小棧據點。

新北市勞工局副局長胡華泰表示，針對積極開發合適公務機關場地，協助成立視障按摩小棧的部分，已函請市府所屬機關盤點相關空間，協助成立視障按摩小棧。此外，針對勞工涉訟補助修正要點資格的部分，內部刻正修法，朝排除自用不動產的條件提供補助。