蔣萬安參加「台北隊」策勵營 喊：完成許多不可能的任務

台北市長蔣萬安上午參加任內第3次的首長策勵營，蔣萬安列舉大巨蛋開幕、捷運6線齊發、都更案增加及生育率突破1％等過去的政績，也期許各局處首長能夠藉今天的策勵營，回顧過去、思考未來，也要為接下來今年度、明年度和未來的3年5年，確立許多明確的目標「百尺竿頭，一天比一天進步」

「首長達成目標的評價考核，不會是冰冷的KPI，而是市民的滿意度。」蔣萬安說，年節剛過，是除舊布新、整裝待發，迎接全新挑戰的時刻，今天的策勵營再一次大家齊聚一堂，更重要他希望所有的首長都要保持著強烈的使命感，而且對未來施政的規畫要有新構想。

蔣萬安也直言，回顧這一年北市府發揮了強大的團隊戰力，克服了許多困難，完成許多不可能的任務，包括讓大巨蛋完工啟用，克服各項困難可以舉辦演唱會，去年底「周董」的演唱會4天，總體消費創造了17億，年底阿妹的演唱會5天，總體消費創造23億。

另外，蔣萬安說，當時市府很擔心阿妹跨年演唱會相關的人潮散場，對於交通、捷運人潮疏散壓力，市府讓民眾搭乘綠線，享有免費優惠，也奏效順利快速地完成跨年當天人潮的疏散。

另外，交通網路的布建，蔣萬安指出，捷運現在6線齊發，去年底也兌現承諾，讓捷運東環段2年內順利動工，市府希望讓內科的交通，除了短、中、長期，現用各項手段舒緩交通壓力，但更重要的是提出根本解決之道，而且東環段也順利動工。

蔣萬安也提到都更，提出「都更8箭」上任之後平均每一年都更的報核案件，也是過去平均1年的兩倍，希望未來台北市，不只是市容的改變，要讓大家住得更舒適安心，住得安全。

蔣萬安也說，另一個好消息是北市去年一整年生育率正式突破1，也是六都唯一正成長，這非常不容易，表示很多育兒友善的政策，發揮了功效。