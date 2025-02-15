快訊

超市買百元盒裝蛋竟「孵出8隻黃毛小雞」 破蛋過程網驚：不敢再吃蛋

影／謝謝你！新光三越氣爆無名英雄…男載澳門2歲女童一路違規飆急診

大S追思會落幕！小S心痛發文「代表徐家致謝」

侯友宜視察秀北區徵工程 民代盼設中和第二運動中心

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午視察中和秀朗橋北側區段徵收開發工程。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今上午視察中和秀朗橋北側區段徵收開發工程。記者李定宇／攝影

新北市長侯友宜今上午視察中和秀朗橋北側區段徵收開發工程（秀北區徵工程），包含高填土整地、道路開闢、公園設置、排水系統、污水系統及共同管道建置等，中和議員張嘉玲則表示，此區域距離中和運動中心相當遠，但市府規劃第二運動中心。

新北市長侯友宜今視察秀北區徵工程時表示，該案跨越中和、永和兩個行政區，緊鄰新店、靠近北市景美，位於捷運環狀線秀朗橋站旁，面積僅4.26公頃卻是相當重要區塊，過去秀北開發延宕20多年，如今這塊低窪積水、環境雜亂且消防資源闕漏區域，翻轉成為安全宜居的樞紐之地，民眾可經由捷運秀朗橋站銜接中和蘆洲線、松山新店線，亦可經由區內計畫道路銜接新北環河快速道路，交通相當便捷。

新北議員金瑞龍表示，未來這邊規劃有消防分隊，希望市府評估設置綜合大樓，新增市民活動中心、銀髮族據點及幼稚園等相關設施。議員張嘉玲則說，未來公園區域需設置共融性遊憩設備增加親子空間、消防單位的進駐也需要按時進行，另外由於秀北區域距離中和運動中心及錦和運動公園相當遠，附近居民需到永和或新店運動中心，希望市府利用有限腹地新增第二運動中心。

新北市地政局長汪禮國指出，秀北區徵案原屬河川區低窪地，整片土地低於周邊道路約7公尺，開發前只能作為停車場使用，還有許多是未能利用的荒地。另為因應近年極端氣候以及短延時強降雨，本案作為第一例低衝擊整開示範區，透過雨水儲集系統將降水匯集至地底下的雨水積磚貯留，可作為公園景觀用水，達到回收再利用且兼具防洪防災的功效，並符合SDGs環境用水永續管理等目標。

秀北區徵案全區除住宅用地外，還有3座公園、消防用地、停車場等，其中消防用地將由新北消防局增設秀山消防分隊進駐，秀山分隊進駐後救災反應時間將縮短5至10分鐘，為中和民眾生命安全提供更多保障。

秀北區徵案全區除住宅用地外，還有3座公園、消防用地、停車場等。圖／新北市地政局提供
秀北區徵案全區除住宅用地外，還有3座公園、消防用地、停車場等。圖／新北市地政局提供
新北市長侯友宜今上午視察中和秀朗橋北側區段徵收開發工程。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今上午視察中和秀朗橋北側區段徵收開發工程。記者李定宇／攝影
秀北區徵案跨越中和、永和兩個行政區，緊鄰新店、靠近台北市景美一帶。圖／新北市地政局提供
秀北區徵案跨越中和、永和兩個行政區，緊鄰新店、靠近台北市景美一帶。圖／新北市地政局提供

中和 侯友宜 運動

延伸閱讀

新北八里國中遷到台北港文中一用地 估121年完工

新北洪水平原管制拚解禁 市長侯友宜：強化與北市、中央溝通

八里國中將遷校至台北港文中一用地 預計2032年完工

震後封閉修復11個月！侯友宜視察新莊新月橋進度：一定如期完工

相關新聞

大S驟逝家屬選「樹葬」 議員曝北市花葬人數更翻倍成長

大S驟逝，家屬選擇樹葬，環保葬成為話題。北市議員曾獻瑩發現，109年藝人黃鴻升(小鬼)驟逝後，隔年花葬人數暴50%，近3...

影／新北勞工持550萬房產就無涉訟補助 議員黃淑君要求修正

新北市勞工人口眾多，每年產生許多勞資爭議，勞工局每年編列6百餘萬元涉訟補助，但勞工若名下持有土地公告現值和房屋評定價格超...

蔣萬安參加「台北隊」策勵營 喊：完成許多不可能的任務

台北市長蔣萬安上午參加任內第3次的首長策勵營，蔣萬安列舉大巨蛋開幕、捷運6線齊發、都更案增加及生育率突破1％等過去的政績...

侯友宜視察秀北區徵工程 民代盼設中和第二運動中心

新北市長侯友宜今上午視察中和秀朗橋北側區段徵收開發工程（秀北區徵工程），包含高填土整地、道路開闢、公園設置、排水系統、污...

北市力推室內空品認證 蔣萬安一聲令下數量暴增近5倍

大S因流感併發肺炎病逝，流感預防不只疫苗，室內空品也很重要。北市環保局前年3月推室內空品認證，首年僅73處獲認證，去年在...

違規車拖吊前會廣播...新北簽新約 預計下半年上路

違規車輛影響交通安全，但不少民眾抱怨拖吊前沒任何示警，常得坐計程車前往保管場領車，認為被剝兩層皮。新北市交通局在今年重新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。