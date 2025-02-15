侯友宜視察秀北區徵工程 民代盼設中和第二運動中心

新北市長侯友宜今上午視察中和秀朗橋北側區段徵收開發工程（秀北區徵工程），包含高填土整地、道路開闢、公園設置、排水系統、污水系統及共同管道建置等，中和議員張嘉玲則表示，此區域距離中和運動中心相當遠，但市府規劃第二運動中心。

新北市長侯友宜今視察秀北區徵工程時表示，該案跨越中和、永和兩個行政區，緊鄰新店、靠近北市景美，位於捷運環狀線秀朗橋站旁，面積僅4.26公頃卻是相當重要區塊，過去秀北開發延宕20多年，如今這塊低窪積水、環境雜亂且消防資源闕漏區域，翻轉成為安全宜居的樞紐之地，民眾可經由捷運秀朗橋站銜接中和蘆洲線、松山新店線，亦可經由區內計畫道路銜接新北環河快速道路，交通相當便捷。

新北議員金瑞龍表示，未來這邊規劃有消防分隊，希望市府評估設置綜合大樓，新增市民活動中心、銀髮族據點及幼稚園等相關設施。議員張嘉玲則說，未來公園區域需設置共融性遊憩設備增加親子空間、消防單位的進駐也需要按時進行，另外由於秀北區域距離中和運動中心及錦和運動公園相當遠，附近居民需到永和或新店運動中心，希望市府利用有限腹地新增第二運動中心。

新北市地政局長汪禮國指出，秀北區徵案原屬河川區低窪地，整片土地低於周邊道路約7公尺，開發前只能作為停車場使用，還有許多是未能利用的荒地。另為因應近年極端氣候以及短延時強降雨，本案作為第一例低衝擊整開示範區，透過雨水儲集系統將降水匯集至地底下的雨水積磚貯留，可作為公園景觀用水，達到回收再利用且兼具防洪防災的功效，並符合SDGs環境用水永續管理等目標。