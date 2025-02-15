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北市力推室內空品認證 蔣萬安一聲令下數量暴增近5倍

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市府市政大樓幼兒園取得室內空品金級認證，學童家長也是市府員工分享孩子不舒服就醫次數明顯減少。圖／北市環保局提供
北市府市政大樓幼兒園取得室內空品金級認證，學童家長也是市府員工分享孩子不舒服就醫次數明顯減少。圖／北市環保局提供

大S因流感併發肺炎病逝，流感預防不只疫苗，室內空品也很重要。北市環保局前年3月推室內空品認證，首年僅73處獲認證，去年在市長蔣萬安宣示下，暴增至346處，成長近5倍，今年也已有46處，目標409處私立敏感族群場所獲認證。

人們每天平均約80至90%時間待在室內，隨著室內口罩令解禁，北市環保局推動「主動防疫」新思維，率全國之先2023年3月14日公告「室內空氣品質認證場所推動計畫」，鼓勵公、私立場所設置殺菌設備及加強通風換氣等措施，並頒發金級、銀級認證給達到檢測標準者。 

然而，首年僅73處獲金銀級認證，2024年7月市長蔣萬安宣示未來3年完成1115處公私場域的認證後，全府動起來，當年認證數暴增至346處，今年至2月最新統計為46處，迄今累計439處金級、26處銀級共465處，包含13處親子館、276處公私立幼兒園與托嬰中心。

環保局空汙噪音防制科長邱天安表示，認證場所申請非強制性，初期以百貨美食街、護理之家、運動健身場所等人流較大、風險較高處示範推動。

邱天安說，2024年與教育局、社會局、衛生局及體育局等跨局合作，優先輔導幼兒園、托嬰中心、親子館、護理之家及長照中心等公私立敏感族群場所，以及12處運動中心，目前北市取得認證場所2023年73處，累計至2024年已有419處，成長將近5倍。

環保局去年主推公立敏弱群場所取得認證，已有323處場所取得金級，今年加速推動私立場所，目標409處獲認證，力拚明年底前1096處公私立敏感族群場所及12處運動中心皆取得金級。

環保局長徐世勲說，同仁每次安排到場檢測細菌濃度、二氧化碳濃度須1至2小時，去年送件申請量相當多，多到來不及去測。大S流感併發肺炎過世，民眾除了打疫苗防範，室內空品也很重要，可有效降低流感、腸病毒、新冠等疾病在室內傳播機率，甚至可減少學童因此請假或停班次數，目前也請教育局與社會局調查數據以分析成效。

市政大樓幼兒園取得室內空品金級認證，有市府同仁分享2個孩子就讀期間，一年感冒4、5次，每2個月就要跑診所或醫院，若遇同學腸病毒，又得停課。不過，最近半年不舒服、就醫頻率大幅降低僅1次，後來才知道原來園內裝設全新的全熱交換機。

北市府市政大樓幼兒園取得室內空品金級認證。圖／北市環保局提供
北市府市政大樓幼兒園取得室內空品金級認證。圖／北市環保局提供
北市環保局率全國之先2023年3月14日推動室內空氣品質認證場所，鼓勵公、私立場所設置殺菌設備及加強通風換氣等措施，經檢測細菌濃度500CFUS/m³以下、二氧化碳濃度值 800ppm以下，可獲金級認證。圖／台北市環保局提供
北市環保局率全國之先2023年3月14日推動室內空氣品質認證場所，鼓勵公、私立場所設置殺菌設備及加強通風換氣等措施，經檢測細菌濃度500CFUS/m³以下、二氧化碳濃度值 800ppm以下，可獲金級認證。圖／台北市環保局提供

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