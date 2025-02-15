違規車拖吊前會廣播...新北簽新約 預計下半年上路

違規車輛影響交通安全，但不少民眾抱怨拖吊前沒任何示警，常得坐計程車前往保管場領車，認為被剝兩層皮。新北市交通局在今年重新簽訂拖吊合約時，已要求拖吊車必須安裝廣播設備，交通局、警察局及拖吊業者完成第一次研商，後續將針對廣播內容、音量、範圍、時間規範細節，預計下半年上路。

目前雙北地區在違停拖吊時，都不會鳴笛或廣播，拖吊場可逕自拖走，但有家長抱怨，現今道路幾乎都畫紅線，接送孩子若要找到合法車位，常常要走好幾百公尺，有時候只能臨停，但檢舉達人眾多，經常車子就被拖走。

家長指出，違規停車被開單他們認罰，但車子常常在眼前被拖走，還得搭乘數百元計程車，並支付上千元拖吊費與保管費，確實讓人覺得被搶錢。

新北市交通局停車營運科長許芫綺表示，新北市目前在29行政區有7個拖吊合作契約，今年重新招標後，已經在新契約要求廠商配合於拖吊車裝設廣播設備，合約也給予業者6個月時間準備事前相關工作。

許芫綺指出，為了避免違規者影響周邊鄰里安寧與交通安全，交通局、警察局及拖吊業者已在近期完成第一次研商會議，至於廣播內容，音量、範圍、時間都必須審慎評估，後續會再針對細節研擬及討論。

許芫綺說，考量車輛是跨區移動，且執法便民措施一致性，會等各區新契約均上線後，預計於下半實施廣播措施。

市議員蘇泓欽表示，違規本就要開罰，但拖吊與否，還是要看是否阻礙通行，目前各大路段幾乎都是紅線，經常接到家長與貨車業者陳情，現在很多熱門地點根本都沒有卸貨車格，要他們從數百公尺外搬貨到店家，根本強人所難，他們違規願意受罰，但生財工具車子盼能讓他們開走。

不過蘇泓欽也說，先前新北有辦過拖吊廣播，但因為音量問題，遭到民眾反彈，他認為相關細節要仔細討論，保障周邊民眾權益。

市議員廖宜琨指出，這項新規算是便民措施，不過他聽過桃園的廣播，音量非常大聲，現今里長廣播都會引起民眾抱怨，更何況新措施上路後，頻率會比里長廣播還要多，應該針對影響範圍先做好實驗；另在廣播期間要不要全程錄影等都要納入考量，才能避免衍生相關爭議。