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春節疑食品中毒通報 台北市今年暴增13倍

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市南港「北雲餐廳」春節期間疑爆發食品中毒事件，遭衛生局勒令停業，目前已復業。圖／聯合報系資料照
北市南港「北雲餐廳」春節期間疑爆發食品中毒事件，遭衛生局勒令停業，目前已復業。圖／聯合報系資料照

今年春節連假9天，全國疑似食品中毒通報較去年暴增近4倍，北市也比過往增加13倍，衛生局分析與天氣冷、假期長有關，將針對易有食安問題的季節或假期，強化業者的食材保存與員工訓練，並邀專家學者給細項指引。

衛生局統計，近3年春節假期疑似食品中毒通報數，2023年1月20日至29日全國案件43件、北市1件，2024年2月8日至14日全國85件、北市3件，直至2025年1月25日至2月2日全國增至337件、北市40件，今年北市南港區「北雲餐廳」，就因疑似食物中毒案例而停業。

衛生局指出，今年過年天氣較冷、假期較長，民眾餐敘機會多，加上生活型態改變，圍爐大多選擇在外用餐，天冷聚在密閉空間，容易群聚感染，因此北市通報數變多。

局長黃建華說，依照今年經驗，衛生局針對易有食安問題的季節或假期，正在規畫相關專案。

北市 衛生局 食物中毒

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北市春節連假疑似食品中毒 今年暴增13倍與2因素有關

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