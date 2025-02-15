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春節疑食品中毒通報 台北市今年暴增13倍
今年春節連假9天，全國疑似食品中毒通報較去年暴增近4倍，北市也比過往增加13倍，衛生局分析與天氣冷、假期長有關，將針對易有食安問題的季節或假期，強化業者的食材保存與員工訓練，並邀專家學者給細項指引。
衛生局統計，近3年春節假期疑似食品中毒通報數，2023年1月20日至29日全國案件43件、北市1件，2024年2月8日至14日全國85件、北市3件，直至2025年1月25日至2月2日全國增至337件、北市40件，今年北市南港區「北雲餐廳」，就因疑似食物中毒案例而停業。
衛生局指出，今年過年天氣較冷、假期較長，民眾餐敘機會多，加上生活型態改變，圍爐大多選擇在外用餐，天冷聚在密閉空間，容易群聚感染，因此北市通報數變多。
局長黃建華說，依照今年經驗，衛生局針對易有食安問題的季節或假期，正在規畫相關專案。
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