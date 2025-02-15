春節疑食品中毒通報 台北市今年暴增13倍

汐止區明峰街與民族六街口，因為鄰近菜市場，早上時間，上班還有買菜的人車不少，只是路口的紅綠燈號誌，過了上班時間就恢復閃燈，在民眾過馬路沒有習慣按行人按鈕的情況下，突然過馬路，也造成開車民眾緊急剎車，人車都危險，所以，今(14)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，討論如何改善。

2025-02-14 20:49