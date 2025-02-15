新北永寧轉運站 停靠10線桃園公車

肩負北北桃間轉乘接駁的新北永寧轉運站昨舉行完工祈福，設5個月台及長廊式候車亭，納入10條桃園公車路線，每日有328班次停靠，17日中午12時通車。另土城樹林線第一個捷運開發案成功招商，完成簽約，投資金額約16億元。

永寧轉運站位於土城區捷運永寧站2號出口旁，基地面積約750坪，作為桃園公車在新北的端點站，可減少車輛繞行土城市區，並提供民眾舒適安全的轉乘候車環境。尖峰小時約28班次，每日計有328班次停靠。

交通局副局長林麗珠指出，永寧轉運站是北北桃三市合作推動的公共建設之一，由台北市提供用地、新北市負責施作、桃園市負責營運管理，總經費約2526萬。交通局同步改善周邊號誌及行人通行環境，可有效紓緩承天路和中央路3段交通壅塞。

新北軌道建設百工齊發，土城樹林線第一個捷運開發案成功招商，新北市捷運局昨與信義開發公司舉辦「LG17站出入口A捷運開發共構大樓」簽約儀式，由捷運局長李政安與信義開發公司總經理陳慶洪簽署投資契約，宣告全案啟動，全線共規畫9處捷運開發案，預期能創造約376億元投資金額。

捷運局長李政安指出，LG17站捷運開發基地約395坪，規畫地上29層、地下5層，投資金額約16億元，地上1至3層樓規劃捷運空間，4層以上作為住宅使用，總樓地板面積約6300坪，規畫取得「銀級綠建築」及「銀級智慧建築」標章，實現到站即到家的便利性。