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新北八里汙水廠飄臭 民代籲市府解決

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北八里汙水處理廠長期飄散臭味，影響周邊居民生活，地方希望解決氣味問題、遷移。圖／新北市水利局提供
新北八里汙水處理廠長期飄散臭味，影響周邊居民生活，地方希望解決氣味問題、遷移。圖／新北市水利局提供

新北八里汙水處理廠長期飄散臭味影響周邊居民生活，地方希望遷移。水利局表示，目前無法搬遷，將投入105億元建5座水資源回收中心。北市府將另建3座水資源回收中心，未來八里處理水量每日可從132降至69.7萬噸，減輕環境影響。

新北市長侯友宜昨出席八里行動治理座談會，座談會有里長提案，八里汙水處理廠設備老舊，時常飄散異味，影響周遭市民居住品質，建議遷至台北港。水利局說，里長建議的2處遷廠地點都在台北港範圍內，受限台北港開發環評規定及國家級濕地限制，無法取得用地。

議員鄭宇恩指出，水利局指遷至台北港不可行，但八里汙水廠目前屢有惡臭仍要解決。明年2月移交新北後，如何透過汙水處理分散處理、提升廠區設施設備以避免惡臭溢散，具體落實底泥、篩渣堆置時間縮減至最短，以減少對居民生活品質的影響。

議員陳偉杰表示，汙水處理廠惡臭一直影響在地居民生活，短期內要減緩臭味，不論是水利、環保局，都要定期稽查輔導，盡速評估是否要遷移，不論結果是什麼都要跟地方說清楚。

新北水利局表示，有關臭味問題，台北市府己於廠區內設室內暫置場及除臭系統，另針對篩渣，設壓榨設備，降低含水率，以減少臭味源，並加速清運縮短堆置時間。

八里 台北港

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