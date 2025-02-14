今起抽查百貨美食街及餐廳室內裝修 北市先查11家新光三越

台中新光三越爆炸事件釀4死、逾30傷，北市建管處即日起針對大型百貨商場美食街及餐廳啟動抽查計畫，今天抽查11家新光三越百貨，以及統一時代百貨、京站時尚廣場、亞東百貨等共18家，結果均無違法室內裝修施工。

建管處說，今起針對百貨公司美食街和餐廳派員現場查訪，若有未經許可擅自裝修情事，將依違反建築法裁處6萬元至30萬元罰鍰；今天已抽查18家，後續將陸續派員抽查全市百貨公司

建管處長虞積學表示，百貨公司、餐飲業、美食街等場所若涉及室內裝修工程，應依建築法、室內裝修管理辦法相關規定，須事先向主管機關申請施工許可證，並於核准後方可動工，尤其涉及防火區畫、逃生通道、消防設備等部分，絕不可擅自變更或拆除，否則將嚴重影響安全。

虞積學說，消費者購物時，如果發現前述室內裝修施工情況，可即時向商場查詢或撥打1999市民熱線（外縣市撥打02-27208889）轉分機8387通報，建管處將積極處理，與市民攜手維護消費場所的公共安全。