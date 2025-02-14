快訊

施工未申報…新光三越氣爆釀4死 專家揭業界內幕

把握明好天氣！周日冷氣團來襲再轉冷 最凍時間點曝

今起抽查百貨美食街及餐廳室內裝修 北市先查11家新光三越

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台中新光三越昨發生爆炸事件，北市建管處今抽查轄內大型百貨商場裝修，檢視是否有未經許可擅自進行室內裝修，建管處專委鄭大川（左一）、專員張明嶼（右一）帶隊至新光三越南西店，查驗百貨公司內的餐廳後廚、防火門、瓦斯洩漏自動阻斷器等設施。記者許正宏／攝影
台中新光三越昨發生爆炸事件，北市建管處今抽查轄內大型百貨商場裝修，檢視是否有未經許可擅自進行室內裝修，建管處專委鄭大川（左一）、專員張明嶼（右一）帶隊至新光三越南西店，查驗百貨公司內的餐廳後廚、防火門、瓦斯洩漏自動阻斷器等設施。記者許正宏／攝影

台中新光三越爆炸事件釀4死、逾30傷，北市建管處即日起針對大型百貨商場美食街及餐廳啟動抽查計畫，今天抽查11家新光三越百貨，以及統一時代百貨京站時尚廣場、亞東百貨等共18家，結果均無違法室內裝修施工。

建管處說，今起針對百貨公司美食街和餐廳派員現場查訪，若有未經許可擅自裝修情事，將依違反建築法裁處6萬元至30萬元罰鍰；今天已抽查18家，後續將陸續派員抽查全市百貨公司

建管處長虞積學表示，百貨公司、餐飲業、美食街等場所若涉及室內裝修工程，應依建築法、室內裝修管理辦法相關規定，須事先向主管機關申請施工許可證，並於核准後方可動工，尤其涉及防火區畫、逃生通道、消防設備等部分，絕不可擅自變更或拆除，否則將嚴重影響安全。

虞積學說，消費者購物時，如果發現前述室內裝修施工情況，可即時向商場查詢或撥打1999市民熱線（外縣市撥打02-27208889）轉分機8387通報，建管處將積極處理，與市民攜手維護消費場所的公共安全。

京站 爆炸 統一時代百貨 美食 餐廳

延伸閱讀

台中新光三越氣爆後…首次說明會前10分鐘外牆又脫落

防氣爆醫院不該設美食街？ 專家：做好「這事」可避災

施工未申報…新光三越氣爆釀4死 專家揭業界內幕

台中新光三越爆炸傷亡 專家：身分不同意外責任險理賠有異

相關新聞

今起抽查百貨美食街及餐廳室內裝修 北市先查11家新光三越

台中新光三越爆炸事件釀4死、逾30傷，北市建管處即日起針對大型百貨商場美食街及餐廳啟動抽查計畫，今天抽查11家新光三越百...

防台中氣爆意外 北市突檢夜市2攤商瓦斯桶不合格

新光三越台中店昨封閉施工的12樓美食街發生氣爆，釀成4死、37人輕重傷，台北市產發局為防氣爆意外，突檢台北46處百貨商場...

八里汙水廠臭味難忍 新北市將打造5座水資源回收中心減輕影響

新北八里汙水處理廠長期飄散臭味，影響周邊居民生活，地方希望解決氣味問題，也期盼有機會遷移。新北市水利局表示，目前無法搬遷...

新北市「新樹地下道自行車專用道」 2/15開放通行 民憂機車誤入

為兼顧自行車用路人往返新莊區新樹地下道的通行需求，交通局與養工處將新樹地下道機慢車道調整為自行車專用道，並將自2月15日起開放自行車通行。 交通局專門委員林昭賢表示，為改善新莊區新樹地下道右轉瓊林南路

新北洪水平原管制拚解禁 市長侯友宜：強化與北市、中央溝通

新北市長侯友宜行動治理今天前往五股區，對五股人長期受到二級洪水平原管制限制，都市難以發展，侯友宜今天強調，中央的條件清除...

士林官邸鬱金香展 13萬株繽紛綻放

2025士林官邸鬱金香展在13日盛大開展！今年以「愛的遇藝」為主題，將士林官邸妝點成浪漫的愛情殿堂，鬱金香花海在春天的懷抱中悄然綻放，每一朵花都訴說著浪漫故事，將愛意融入清新的空氣裡，讓鬱金香化身為邱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。