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施工未申報…新光三越氣爆釀4死 專家揭業界內幕

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防台中氣爆意外 北市突檢夜市2攤商瓦斯桶不合格

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台中新光三越氣爆案後，台北市產發局為防氣爆發生，突檢台北市46處百貨商場及4大夜市。圖／北市產發局提供
台中新光三越氣爆案後，台北市產發局為防氣爆發生，突檢台北市46處百貨商場及4大夜市。圖／北市產發局提供

新光三越台中店昨封閉施工的12樓美食街發生氣爆，釀成4死、37人輕重傷，台北市產發局為防氣爆意外，突檢台北46處百貨商場及4大夜市，在無預警稽查下，結果出爐，夜市有2攤違規情事，將瓦斯桶倒放，以及瓦斯桶有效期限即將到期，已經現場勸導，將至現場複查。

北市府從昨天起針對百貨大樓及夜市等公共場域啟動無預警稽查，並要求業者即刻啟動自主安全檢查作業，以維護本市公共安全。北市產發局表示，針對使用天然氣的百貨、商場等場域已進行瓦斯用氣安全巡檢，包含檢視瓦斯漏氣偵測系統使用狀況有無異常、確認現場管理人員瓦斯漏氣偵測系統判斷與操作之情形等。至昨天已完成46處巡檢，供氣皆正常。

另已進行4處夜市瓦斯突擊檢查，包括中正區南機場夜市、松山區饒河夜市、大同區寧夏夜市、士林區士林夜市，共計209攤，違規2攤。另今日起將從中崙、南門、士東、北投、龍山等各市場依序排檢，安排市場瓦斯抽檢作業，如有違規情事即要求立即改善或開罰。另相關場域除配合定期消防安檢外，每月針對市場進行高低壓設備檢測，每3年進行市場用電線路安全檢驗。

台中新光三越氣爆案後，台北市產發局為防氣爆發生，突檢台北市46處百貨商場及4大夜市。圖／北市產發局提供
台中新光三越氣爆案後，台北市產發局為防氣爆發生，突檢台北市46處百貨商場及4大夜市。圖／北市產發局提供
台中新光三越氣爆案後，台北市產發局為防氣爆發生，突檢台北市46處百貨商場及4大夜市。圖／北市產發局提供
台中新光三越氣爆案後，台北市產發局為防氣爆發生，突檢台北市46處百貨商場及4大夜市。圖／北市產發局提供

北市府 南機場夜市 新光三越氣爆 百貨

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