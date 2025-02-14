聽新聞
0:00 / 0:00
防台中氣爆意外 北市突檢夜市2攤商瓦斯桶不合格
新光三越台中店昨封閉施工的12樓美食街發生氣爆，釀成4死、37人輕重傷，台北市產發局為防氣爆意外，突檢台北46處百貨商場及4大夜市，在無預警稽查下，結果出爐，夜市有2攤違規情事，將瓦斯桶倒放，以及瓦斯桶有效期限即將到期，已經現場勸導，將至現場複查。
北市府從昨天起針對百貨大樓及夜市等公共場域啟動無預警稽查，並要求業者即刻啟動自主安全檢查作業，以維護本市公共安全。北市產發局表示，針對使用天然氣的百貨、商場等場域已進行瓦斯用氣安全巡檢，包含檢視瓦斯漏氣偵測系統使用狀況有無異常、確認現場管理人員瓦斯漏氣偵測系統判斷與操作之情形等。至昨天已完成46處巡檢，供氣皆正常。
另已進行4處夜市瓦斯突擊檢查，包括中正區南機場夜市、松山區饒河夜市、大同區寧夏夜市、士林區士林夜市，共計209攤，違規2攤。另今日起將從中崙、南門、士東、北投、龍山等各市場依序排檢，安排市場瓦斯抽檢作業，如有違規情事即要求立即改善或開罰。另相關場域除配合定期消防安檢外，每月針對市場進行高低壓設備檢測，每3年進行市場用電線路安全檢驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言