新北瑞芳四腳亭停車位供不應求 研擬瑞泰橋單邊開放停車

四腳亭地區人口眾多，光是一個吉安里就有一千三百多戶，但停車位卻是供不應求，因此許多居民就會把車停在瑞泰橋上，但因近期屢遭檢舉開單，讓民眾很無奈。市議員林裔綺服務處也與相關單位研擬瑞泰橋開放單邊停車的方案，預計三月可以施行。

吉安里里長謝永昌表示，因吉安里腹地狹小，當地居民停車一位難求，瑞泰橋目前雖有部分路段繪設白色標線處供停車，仍不足附近居民需求，又 有心人士經常檢舉，而派出所依法取締，當地民眾苦不堪言。

市議員林裔綺服務處執行長顏世雄表示，四腳亭地區原本停車位就不多，居民只能自己找地方停，日前邀集相關單位到現場進行會勘，初步與地方達成共識，靠近河堤旁的單側路邊白線，將改繪黃線提供臨停，並於晚上八點到早上七點可以停車，以提供民眾停車需求。