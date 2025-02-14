新北瑞芳四腳亭坑路年久失修 預計上半年施工改善
四腳亭交流道到慶安橋雙向道路，也就是四腳亭坑路，因長期有大貨車行經重壓，導致路面嚴重破損，為確保用路人安全，區公所與立委及議員共同協助爭取中央及市府的改善經費兩千萬，預計上半年要改善完成。
四腳亭坑路路段長度約1.2公里，路幅寬度約17公尺，因鄰近瑞芳產業園區，常有大車來往行經這條重要聯絡道，長期有大車重壓的情形下，路面有多處破損，路基承載力不足，因此當地里長簡惠麗便在行動治理座談會上提出，須做路面及路基改善。
瑞芳區區長楊勝閔表示，經評估四腳亭坑路路面改善經費約兩千萬元，包括路面路基改善，全面刨鋪，慶安橋路口環境改善，要調整行穿線，設置庇護島等等，很感謝中央及市府協助改善經費，預計上半年要改善完成。
吉慶里里長簡惠麗說，非常感謝區公所及各界民意代表協助提送內政部「提升道路品質計畫2.0」補助計畫，屆時希望工程順利，保障民眾通行安全。
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