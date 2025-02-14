新北汐止明峰民族六街口閃燈危險 買菜時間改紅綠燈運作

汐止區明峰街與民族六街口，因為鄰近菜市場，早上時間，上班還有買菜的人車不少，只是路口的紅綠燈號誌，過了上班時間就恢復閃燈，在民眾過馬路沒有習慣按行人按鈕的情況下，突然過馬路，也造成開車民眾緊急剎車，人車都危險，所以，今(14)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，討論如何改善。

金龍里長陳美麗說，因為有民眾陳情，在明峰街、民族六街口的紅綠燈只有閃燈，雖然，有行人觸控按鈕，但是因為大部分民眾都不習慣按鈕過，造成都直接過馬路的情況下，很危險，因為，經常駕駛人看到有行人要過，都要緊急剎車，所以不管是行人也好、開車的人也好，都有危險性的存在。

新北議員張錦豪服務處秘書李巧函表示，因為路口上下班時間車子比較多，還有買菜的人也多，路口比較危險，所以，在會勘討論後決定，在早上六點到下午兩點，以及夜間紅綠燈正常運作，其他時間維持閃燈，也希望大家過這個路口時多多注意安全。

陳美麗提到，因為目前閃燈，行人要過用按鈕已經行之有年，一時改變民眾也可能不習慣，所以，剛跟市府交通局討論有一個共識，就是以試辦的方式，就是早上六點到下午兩點，在民眾買菜的尖峰時刻，先用紅綠燈試辦看看，如果大家都適應了，就變成正常運作，另外，也要呼籲一下，在明峰街與民族六街口有科技執法，是取締違規停車，希望買菜的民眾、過馬路的民眾或是停車的民眾，大家要小心要注意，為了省荷包，要遵守交通規則以免受罰。