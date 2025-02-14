汐止區每里1台…大汐止獅子會做社服 捐50台輪椅免費借

大汐止獅子會成立一年多，持續在做社會服務，新的年度，特別和家登精密公司合作，聯合捐贈50台輪椅給汐止區50個里，每個里一台，讓有需要的民眾可以就近借用，今(14)日捐贈儀式上，包括汐止區長、民意代表及里長們都出席參加，現場溫馨又熱鬧。

大汐止獅子會長李俊燁表示，秉持獅子會的宗旨，就是以服務造福人群，大汐止獅子會成立至今已經一年了，這一年來，大概每個星期都有做兩項的社會服務，考量到汐止50個里，就跟家登精密公司也就是獅子會300B2區前總監，一起捐贈50台輪椅，就是希望讓汐止市民都能享受到這項福利，不怕一萬只怕萬一，真的有需要的市民，都可以向各里長租借。

獅子會300B2區前任總監邱銘乾提到，獅子會的宗旨，本來就是要為社區服務，在還沒有上任總監前就跟300B2區所有的獅友說，一定要在汐止區成立一個新的獅子會，服務社區，而大汐止獅子會在去年成立，在會長的帶領下做了很多的社會服務，當時候就有承諾他們，如果大汐止獅子會需要總監幫忙的地方，一定會全力以赴，也謝謝他們今天做這麼有意義的活動。

汐止里長聯誼會長陳有諒說，今天很開心，是獅子會300B2區大汐止獅子會跟家登精密公司聯合捐贈汐止50個里，每一里一台輪椅，因為，獅子會的宗旨就是取之於社會用之於社會，今天能夠來做這個社會服務，對里的幫助很大，因為現在老年化社會，許多里民有時候都要來借輪椅，今天捐這台輪椅，里長們就很好去做服務，真的很感謝。

汐止區長林慶豐指出，今天非常謝謝大汐止獅子會還有家登精密，一起捐贈各里都有一台輪椅，感謝他們服務社會回饋社會。