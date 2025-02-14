八里汙水廠臭味難忍 新北市將打造5座水資源回收中心減輕影響

新北八里汙水處理廠長期飄散臭味，影響周邊居民生活，地方希望解決氣味問題，也期盼有機會遷移。新北市水利局表示，目前無法搬遷現址，將投入105億元興建5座水資源回收中心。民代建議，明年年初雙北會完成移交，要求市府注意相關問題，減少對在地影響。

新北市長侯友宜今出席八里區區政座談會，會中有里長提案，八里汙水處理廠設備老舊，時常飄散異味，影響周遭市民的居住品質。水利局表示，里長建議2處遷廠地點，受限於台北港開發環評規定及國家級濕地限制，無法取得用地。新北市政府已規畫分散系統，預計投入105億元興建5座水資源回收中心。

此外，台北市政府也將興建3座水資源回收中心，未來八里廠處理水量將由每日132萬噸降低至69.7萬噸，可減輕對周遭環境影響。

新北市議員鄭宇恩指出，水利局就地方提議遷移八里汙水處理廠至台北港的建議，明確回覆不可行，八里汙水廠目前仍屢有惡臭、仍為一級處理廠等問題，仍待市府積極解決。

鄭宇恩表示，尤其後續2026年2月完成移交，如何透過汙水處理分散處理、提升廠區設施設備以避免惡臭溢散，具體落實底泥、篩渣堆置時間縮減至最短，以減少對居民生活品質的影響。

市議員陳偉杰表示，汙水處理廠惡臭一直影響在地居民生活，短期內要減緩臭味，不論是水利、環保局，都要定期稽查輔導，有里長提到要遷移他地，但經費較高，建議市府要做好長期計畫，儘速評估是否要遷移，不論結果是什麼都要跟地方說清楚。

水利局表示，有關臭味問題，台北市政府己於廠區內設置室內暫置場及除臭系統，另針對篩渣部分，設置壓榨設備，降低含水率，以減少臭味源，並加速清運縮短堆置時間。