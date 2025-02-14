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新北洪水平原管制拚解禁 市長侯友宜：強化與北市、中央溝通

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天到五股行動治理。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天到五股行動治理。記者葉德正／攝影

新北市長侯友宜行動治理今天前往五股區，對五股人長期受到二級洪水平原管制限制，都市難以發展，侯友宜今天強調，中央的條件清除三重、蘆洲河底垃圾只要有錢就能夠完成，他認為現在首要問題，在於另一頭北市社子島部分，要求水利局持續跟中央溝通，盼中央給予支持，也要透過雙北會談討論，加速解禁。

侯友宜重要政績解決五股垃圾山問題，目前五股擴大都市計畫已經送中央審議，但整個計畫區位於洪水平原管制區，都市計畫要推動，經濟部要求都市計畫前，須先完成五股二重疏洪道左側堤防加高，蘆洲、三重水底垃圾清除，以及台北市社子島堤防加高。

五股區長藍瑞珉指出，目前二重疏洪左案堤防加高預計今年3月完工，解禁已邁出第一步，感謝水利局持續積極爭取中央補助經費。

侯友宜表示，解決里長問題就是解決里民問題，去年我們財畫法通過後，新北會增加374億元，但可能會扣掉主要補助計畫款，要扣多少還不知道，但只要預算增加，里長反映的基礎建設，包括路平、燈亮、水溝通與環境衛生、公園等，都會盡全力做到位。

侯友宜強調，對五股地區重大計畫，會跟中央並肩作戰，五泰輕軌綜合規畫會請洪孟楷立委協助，希望中央趕快核定施作，另外洲子洋停車場，也會跟中央爭取，五股交流道可不可以快一點完工。

侯友宜強調，洪水平原管制問題，有請水利局跟中央反映，他認為清疏不是最大困難，有必要雙北會談會跟北市溝通，也希望中央給我們支持。

民眾關心捷運環狀線南北環段的工程進度，捷運局表示，北環段新北市3區段標均已開工，其餘區段標由台北市捷運局持續發包中，預定120年完工。

此外，五泰輕軌的進度，目前環境影響說明書已於去年底提報交通部，核轉環境部審議，都市計畫變更(F06站與F08站)於上個月辦理公開展覽前地主座談會。

侯友宜 捷運環狀線

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