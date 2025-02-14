士林官邸鬱金香展 13萬株繽紛綻放

2025士林官邸鬱金香展在13日盛大開展！今年以「愛的遇藝」為主題，將士林官邸妝點成浪漫的愛情殿堂，鬱金香花海在春天的懷抱中悄然綻放，每一朵花都訴說著浪漫故事，將愛意融入清新的空氣裡，讓鬱金香化身為邱比特為情人們見證愛情開花，與您共度美好時光。

臺北副市長李四川表示，「花IN台北」是臺北市民花季的共同記憶，近年來臺北市精心舉辦各個花季，希望可以讓市民朋友們一整年都可以享受臺北不同季節的繁花盛放，每年2月於士林官邸舉辦的鬱金香展，更已成為遠近馳名的展覽景點。士林官邸鬱金香展今年已邁入第8年，今年選用超過13萬株、30個品種的鬱金香打造出8大展區，配合2月西洋情人節，特別以「愛」為主題打造出浪漫的愛情場域，為大家打開春日裡愛的第一個篇章！在亞熱帶的台灣，能成功種出溫帶植物鬱金香，宛如在熱情的陽光下奏想一曲春之奇蹟，這不僅展現了園藝技術的精湛，更彰顯了對環境調控巧思，讓原本需要寒冷的鬱金香，在這片四季如春的土地上綻放出令人驚豔的絢麗花朵，為台灣的花卉園藝寫下新的里程碑。

工務局長黃一平進一步表示，今年除了使用荷蘭的鬱金香，也再度與日本鬱金香主要生產地的礪波市交流合作，選用來自礪波市的鬱金香，經過細緻的低溫處理以滿足其開花需求的繁複程序，讓這些優雅的花朵在臺灣的土地上綻放，每一片花瓣，都承載著城市對美的追求，以及與國際友人合作的成果。

公園處藍舒凢處長補充，2025士林官邸鬱金香展以「愛的遇藝」為主題，蒐羅了各國家在情人節的傳統及節日活動，搭配美輪美奐的鬱金香花海，打造8大特色展區，在園區內除了可以看見包含荷蘭、土耳其及義大利等異國的愛情意象與景緻的呈現外，在「情定礪波」展區更與日本礪波市合作，引進日本特有種鬱金香也是皇室獻上的品種包括黃小町、富山紅、桃太郎、白雲等，搭配愛情主題，以神社、繪馬、鬱金香風車為設計靈感，呼應日本情人節文化，致敬礪波鬱金香博覽會，借日語中鯉魚こい及戀こい(Koi)兩詞相同讀音，透過日式鯉魚旗意象讓您感受愛戀氛圍，在2/14西洋情人節這天中午時段來到展區內，還能在當地知名的「鯉戀之宮」特色繪馬或是士林官邸鬱金香展專屬繪馬上寫下對愛情、家庭或事業的祝福與期盼，一起帶走限量的日本良緣御守組，為自己留下美好的紀念也為兩人的愛情許下祝福。

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