快訊

高雄分屍案打撈再有斬獲 高雄港碼頭尋獲4塊遺骸將送鑑定

超徵5千億 採納藍營建議全民普發1萬元？賴總統表態了

士林官邸鬱金香展 13萬株繽紛綻放

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

2025士林官邸鬱金香展在13日盛大開展！今年以「愛的遇藝」為主題，將士林官邸妝點成浪漫的愛情殿堂，鬱金香花海在春天的懷抱中悄然綻放，每一朵花都訴說著浪漫故事，將愛意融入清新的空氣裡，讓鬱金香化身為邱比特為情人們見證愛情開花，與您共度美好時光。

臺北副市長李四川表示，「花IN台北」是臺北市民花季的共同記憶，近年來臺北市精心舉辦各個花季，希望可以讓市民朋友們一整年都可以享受臺北不同季節的繁花盛放，每年2月於士林官邸舉辦的鬱金香展，更已成為遠近馳名的展覽景點。士林官邸鬱金香展今年已邁入第8年，今年選用超過13萬株、30個品種的鬱金香打造出8大展區，配合2月西洋情人節，特別以「愛」為主題打造出浪漫的愛情場域，為大家打開春日裡愛的第一個篇章！在亞熱帶的台灣，能成功種出溫帶植物鬱金香，宛如在熱情的陽光下奏想一曲春之奇蹟，這不僅展現了園藝技術的精湛，更彰顯了對環境調控巧思，讓原本需要寒冷的鬱金香，在這片四季如春的土地上綻放出令人驚豔的絢麗花朵，為台灣的花卉園藝寫下新的里程碑。

工務局長黃一平進一步表示，今年除了使用荷蘭的鬱金香，也再度與日本鬱金香主要生產地的礪波市交流合作，選用來自礪波市的鬱金香，經過細緻的低溫處理以滿足其開花需求的繁複程序，讓這些優雅的花朵在臺灣的土地上綻放，每一片花瓣，都承載著城市對美的追求，以及與國際友人合作的成果。

公園處藍舒凢處長補充，2025士林官邸鬱金香展以「愛的遇藝」為主題，蒐羅了各國家在情人節的傳統及節日活動，搭配美輪美奐的鬱金香花海，打造8大特色展區，在園區內除了可以看見包含荷蘭、土耳其及義大利等異國的愛情意象與景緻的呈現外，在「情定礪波」展區更與日本礪波市合作，引進日本特有種鬱金香也是皇室獻上的品種包括黃小町、富山紅、桃太郎、白雲等，搭配愛情主題，以神社、繪馬、鬱金香風車為設計靈感，呼應日本情人節文化，致敬礪波鬱金香博覽會，借日語中鯉魚こい及戀こい(Koi)兩詞相同讀音，透過日式鯉魚旗意象讓您感受愛戀氛圍，在2/14西洋情人節這天中午時段來到展區內，還能在當地知名的「鯉戀之宮」特色繪馬或是士林官邸鬱金香展專屬繪馬上寫下對愛情、家庭或事業的祝福與期盼，一起帶走限量的日本良緣御守組，為自己留下美好的紀念也為兩人的愛情許下祝福。

聚傳媒

士林官邸 情人節 鬱金香

延伸閱讀

台灣燈會不只傳統創新燈飾 「這區」體驗濃厚國際燈區

西洋情人節好孤單？上班族「過節孤獨指數」66.8分

2025台灣燈會隱藏版限量紀念小物 每日限量發送

圖輯／士林官邸鬱金香展 結合異國風格打造夢幻花卉饗宴

相關新聞

八里汙水廠臭味難忍 新北市將打造5座水資源回收中心減輕影響

新北八里汙水處理廠長期飄散臭味，影響周邊居民生活，地方希望解決氣味問題，也期盼有機會遷移。新北市水利局表示，目前無法搬遷...

新北市「新樹地下道自行車專用道」 2/15開放通行 民憂機車誤入

為兼顧自行車用路人往返新莊區新樹地下道的通行需求，交通局與養工處將新樹地下道機慢車道調整為自行車專用道，並將自2月15日起開放自行車通行。 交通局專門委員林昭賢表示，為改善新莊區新樹地下道右轉瓊林南路

新北洪水平原管制拚解禁 市長侯友宜：強化與北市、中央溝通

新北市長侯友宜行動治理今天前往五股區，對五股人長期受到二級洪水平原管制限制，都市難以發展，侯友宜今天強調，中央的條件清除...

士林官邸鬱金香展 13萬株繽紛綻放

2025士林官邸鬱金香展在13日盛大開展！今年以「愛的遇藝」為主題，將士林官邸妝點成浪漫的愛情殿堂，鬱金香花海在春天的懷抱中悄然綻放，每一朵花都訴說著浪漫故事，將愛意融入清新的空氣裡，讓鬱金香化身為邱

影／北市建管處抽檢百貨公司 查是否擅自進行室內裝修

新光三越台中中港店昨日發生氣爆意外，造成4死、34人輕重傷，在這起重大工安事件後，台北市建管處今天針對轄內大型百貨商場餐...

新北停車場變600戶社宅 民代盼增公益設施

新北市府為解決都會地區高昂房價，採只租不售興辦社宅，中和區盛昌段一處停車場用地變更為停車場及社會福利設施用地，預計未來可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。