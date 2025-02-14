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新北市「新樹地下道自行車專用道」 2/15開放通行 民憂機車誤入

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

為兼顧自行車用路人往返新莊區新樹地下道的通行需求，交通局與養工處將新樹地下道機慢車道調整為自行車專用道，並將自2月15日起開放自行車通行。

交通局專門委員林昭賢表示，為改善新莊區新樹地下道右轉瓊林南路車流與機慢車專用車道直行車流交織問題，前（112）年底封閉新樹地下道的機慢車專用道，開放機車行駛內側車道，實施一年來經觀察發現右轉與直行車事故件數降低約7成，達到改善成效。

林昭賢表示，為兼顧自行車用路人交通便利及安全，交通局與養工處將新樹地下道原機慢車道調整為自行車專用道，設置實體分隔設施及槽化線，並搭配自行車專用標誌、標線及阻隔設施，以提供自行車便利通行及安全的用路環境。

有民眾擔心機車可能會誤闖自行車專用道，建議應該提早一點距離就有交通提醒號誌，讓機車騎士知道前面地下道右邊是自行車專用道，以免造成混亂，騎進去了才發現無法通行。交通局也提醒，新樹地下道開放自行車專用道後，請機車騎士行駛混合車道，並應依照現場標誌、標線指示行駛，以維護安全，交通局將持續觀察及滾動式檢討管制措施。

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自行車 車道

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