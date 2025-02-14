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新北停車場變600戶社宅 民代盼增公益設施

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
中和區盛昌段一處停車場用地變更為停車場及社會福利設施用地，預計未來可提供約600戶社會住宅。示意圖。圖／新北市城鄉局提供
中和區盛昌段一處停車場用地變更為停車場及社會福利設施用地，預計未來可提供約600戶社會住宅。示意圖。圖／新北市城鄉局提供

新北市府為解決都會地區高昂房價，採只租不售興辦社宅中和區盛昌段一處停車場用地變更為停車場及社會福利設施用地，預計未來可提供約600戶社會住宅。新北議員張嘉玲呼籲，社宅內增設開放空間及公托、長照等設施，滿足地方里民需求。

新北市城鄉局長黃國峰表示，基地位於中和區圓通路369巷以東、圓通路369巷33弄以南，南側鄰近國道三號中和交流道，面積為0.5338公頃，現況為圓通停車場。未來開發將提供適切數量公共停車位，以停車場與社會住宅共構模式結合多元公益設施形塑複合式建築。

計畫審議科長許仁成說明，基地周邊半徑1千公尺範圍內包含錦和運動公園、中興公園、中和國民運動中心等綠地開放空間外，尚有錦和國小、錦和高中等學校用地，以及衛福部雙和醫院醫療設施，且鄰近國道三號中和交流道生活機能完善。未來基地不僅規劃留設開放空間，確保公設服務水準，提供周邊居民休憩、活動交流之友善公共空間，以促進社區共融共好。

新北議員張嘉玲表示，此案基地生活環境相當好，未來召開說明會時，將要求城鄉局在社宅基地規劃的公共空間要開放給附近里民使用，社宅也需規劃公托、公幼、長照等社福機構，滿足在地民眾生活需求。

城鄉局表示，中和區目前已提供1448戶社會住宅，另尚有多處正在興建及規劃中，預計未來中央及地方合計將提供逾8千戶社會住宅，共同實現居住正義。此案今天起公開展覽30天，2月27日於中和區公所4樓多媒體室舉辦說明會，各界公民或團體皆可於公展期間提出相關建議意見。

基地位於中和區圓通路369巷以東、圓通路369巷33弄以南，南側鄰近國道三號中和交流道，面積為0.5338公頃。圖／新北市城鄉局提供
基地位於中和區圓通路369巷以東、圓通路369巷33弄以南，南側鄰近國道三號中和交流道，面積為0.5338公頃。圖／新北市城鄉局提供
基地位於中和區圓通路369巷以東、圓通路369巷33弄以南，南側鄰近國道三號中和交流道，面積為0.5338公頃。圖／新北市城鄉局提供
基地位於中和區圓通路369巷以東、圓通路369巷33弄以南，南側鄰近國道三號中和交流道，面積為0.5338公頃。圖／新北市城鄉局提供

中和 社宅

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