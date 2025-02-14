新北停車場變600戶社宅 民代盼增公益設施

新北市府為解決都會地區高昂房價，採只租不售興辦社宅，中和區盛昌段一處停車場用地變更為停車場及社會福利設施用地，預計未來可提供約600戶社會住宅。新北議員張嘉玲呼籲，社宅內增設開放空間及公托、長照等設施，滿足地方里民需求。

新北市城鄉局長黃國峰表示，基地位於中和區圓通路369巷以東、圓通路369巷33弄以南，南側鄰近國道三號中和交流道，面積為0.5338公頃，現況為圓通停車場。未來開發將提供適切數量公共停車位，以停車場與社會住宅共構模式結合多元公益設施形塑複合式建築。

計畫審議科長許仁成說明，基地周邊半徑1千公尺範圍內包含錦和運動公園、中興公園、中和國民運動中心等綠地開放空間外，尚有錦和國小、錦和高中等學校用地，以及衛福部雙和醫院醫療設施，且鄰近國道三號中和交流道生活機能完善。未來基地不僅規劃留設開放空間，確保公設服務水準，提供周邊居民休憩、活動交流之友善公共空間，以促進社區共融共好。

新北議員張嘉玲表示，此案基地生活環境相當好，未來召開說明會時，將要求城鄉局在社宅基地規劃的公共空間要開放給附近里民使用，社宅也需規劃公托、公幼、長照等社福機構，滿足在地民眾生活需求。