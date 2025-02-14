土城樹林線捷運開發 首站開發案今簽約
新北軌道建設百工齊發，土城樹林線第一個捷運開發案成功招商，新北市捷運局今天與信義開發公司舉辦「LG17站出入口A捷運開發共構大樓」簽約儀式，由捷運局長李政安與信義開發公司總經理陳慶洪簽署投資契約，宣告全案啟動。
李政安表示，LG17站出入口A為土城樹林線首件徵得投資人的捷運開發案，站體外觀以「樹林」為構想，將陽光照射樹林產生的光影層次效果融入建築當中，帶來置身樹林中的光影情境，並以環境、規畫、友鄰、交通四大主軸創造共榮新生活。
捷運局長李政安指出，LG17站捷運開發基地約395坪，規畫地上29層、地下5層，投資金額約16億元，地上1至3層樓規劃捷運空間，4層以上作為住宅使用，總樓地板面積約6300坪，規畫取得「銀級綠建築」及「銀級智慧建築」標章，實現到站即到家的便利性。
新北捷運局指出，捷運土城樹林線全線共規畫9處捷運開發案，預期能創造約376億元投資金額，目前除了LG17捷運開發案招商成功外，LG16站出入口A及B都已經公告招商，將在4月開標，接著LG15站出入口B及LG19站出入口A、B規畫今年上半年公告，其餘3處辦理都市計畫變更作業，期待全面活化交通與城市機能，激勵周邊區域發展，擘劃全新的新北捷運生活圈藍圖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言