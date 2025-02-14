土城樹林線捷運開發 首站開發案今簽約

新北軌道建設百工齊發，土城樹林線第一個捷運開發案成功招商，新北市捷運局今天與信義開發公司舉辦「LG17站出入口A捷運開發共構大樓」簽約儀式，由捷運局長李政安與信義開發公司總經理陳慶洪簽署投資契約，宣告全案啟動。

李政安表示，LG17站出入口A為土城樹林線首件徵得投資人的捷運開發案，站體外觀以「樹林」為構想，將陽光照射樹林產生的光影層次效果融入建築當中，帶來置身樹林中的光影情境，並以環境、規畫、友鄰、交通四大主軸創造共榮新生活。

捷運局長李政安指出，LG17站捷運開發基地約395坪，規畫地上29層、地下5層，投資金額約16億元，地上1至3層樓規劃捷運空間，4層以上作為住宅使用，總樓地板面積約6300坪，規畫取得「銀級綠建築」及「銀級智慧建築」標章，實現到站即到家的便利性。