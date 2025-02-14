特需醫療長路迢迢受關注 扶輪社購診療椅顧2584學員口腔

本報去年一月專題報導「特需醫療 長路迢迢」，講述身心疾病患者需長途跋涉至特需牙科看診，報導受到艋舺扶輪社關注，與新北市牙醫師公會會商後，採購10套特需牙醫診療椅供境內10家醫療院所使用，照顧2584機構學員口腔健康，並於今上午在三峽春暉啟能中心舉辦捐贈儀式。

艋舺扶輪社長莊豐誠表示，2023年與日本埼玉縣鶴島扶輪社進行COVID 疫後社區需求調查時，查訪中注意到聯合報頭版「特需醫療 長路迢迢」報導，講述住基隆得去台北掛號艱辛過程，全國僅有7家醫院成立特需牙科醫療服務示範中心，一般牙科無法收治智能障礙、自閉等特殊教育生。身心特殊病患等候看診時間常久候3個月。且有時需要多人壓制，導致多數醫院不太願意導入衛福部特殊需要牙科醫療服務照護計畫。

專題指出身心特殊需求病患牙科診療時的就診瓶頸及無力感，艋舺扶輪社與日本鶴島扶輪社商議後認為值得深入探討並找到解決方式，並申請國際扶輪全球獎助金來當專案資金。

今天包括三峽春暉啟能中心等學員，收到國際扶輪全球獎助金捐贈特殊需求者使用的全新牙醫診療椅給10個機構，首座啟用儀式在三峽的春暉學苑舉行，為特教院生維護口腔健康，展現國際扶輪的大愛精神。

這項國際扶輪全球獎助金由艋舺扶輪社及新北市牙醫師公會共同推動，共爭取到10萬美元幫助10個機構安裝全新專用的牙科診療椅及光纖洗牙機，給特殊需求的機構院生使用。

春暉學苑副執行長吳佳玲表示，機構內原有的診療椅已經老舊不堪，躁動嚴重的院生需要約束，老舊診療椅不堪負荷恐解體不能使用，需要大費周章地帶到大型醫療機構就診，有新設備之後，新北牙醫師公會定期派醫師駐診，維護院生的口腔健康，實在是一份實用又具有愛心的禮物。

新北市牙醫師公會理事長許恒瑞表示，公會長年在13個機構對超過3000名的院生定期洗牙塗氟。於是三方聯手啟動這個專案，訪談評估申請的機構，最後選定10個機構更換診療椅、加裝束縛帶、並加強洗牙及照明等周邊設備，讓特殊需求者能在熟悉的環境中穩定情緒，接受牙醫師的診療。