震後封閉修復11個月！侯友宜視察新莊新月橋進度：一定如期完工

去年403地震後，造成新北新莊的新月橋吊索異常，高灘處分階段施工，吊索更新是最難部分。高灘處長黃裕斌表示，從構台往上延伸最高60公尺、20層樓高，遇到風大會非常晃，增加施工難度，還有低溫、下雨、2次颱風，對工班都是考驗。市長侯友宜表示，一定如期完工。

專為行人與自行車騎士打造的新月橋，啟用已超過10年，是新北市新莊及板橋間重要通行橋梁，去年二次大地震後高灘處邀請專家團隊討論，決議將原有的56條吊索更新以確保橋梁安全，並分二階段辦理。

第一階段於去年11月15日完成橋下支撐工程，接續辦理第二階段的吊索更新作業。施工團隊利用夜間人潮較少時段封閉橋梁更新吊索，並於農曆春節期間完成吊索更新後開放夜間通行。

今日由高灘處長黃裕斌簡報吊索修復進度，侯友宜聽取簡報後表示，請高灘處及施工團隊在最後構台拆除作業，務必要重視安全，盡快將新月橋周邊環境復原，還給民眾安全且舒適的休憩場所。

黃裕斌指出，施工場地在大漢溪上，要搭施工構台，還要克服高度，升空作業時遇到大風，會很晃影響作業，加上夜間修復期間受到東北季風影響，有三分之一的時間都在下雨，氣象署發布多達7次的低溫特報，對工班來說非常挑戰，他在12月30日來視察，「光在構台被風吹就很冷」，吊索修復作業過程更辛苦，但工班仍在春節連假前完成全部吊索更新。