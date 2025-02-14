快訊

奇蹟！智利男划輕艇突遭鯨魚吞了…3秒鐘後被吐出來 生還影片曝

因應川普2.0 賴總統推3大工作：編特別預算讓國防預算達GDP3%

大AI時代的楓葉國：加拿大強化「原住民AI競爭力」

聽新聞
0:00 / 0:00

北市春節連假疑似食品中毒 今年暴增13倍與2因素有關

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市南港「北雲餐廳」春節期間疑爆發食品中毒事件，遭衛生局勒令停業，目前已復業。圖／聯合報系資料照
北市南港「北雲餐廳」春節期間疑爆發食品中毒事件，遭衛生局勒令停業，目前已復業。圖／聯合報系資料照

今年春節連假9天，全國疑似食品中毒通報較去年暴增近4倍，北市也比過往增加13倍，衛生局分析與天氣冷、假期長有關，依照此次經驗，將針對易有食安問題的季節或假期，強化業者的食材保存與員工訓練，並邀集專家學者給予細項指引。

衛生局整理近3年春節假期疑似食品中毒通報數，2023年1月20日至29日全國案件43件、北市1件，2024年2月8日至14日全國85件、北市3件，直至2025年1月25日至2月2日全國增至337件、北市40件。

衛生局長黃建華指出，1月中旬諾羅病毒疫情增加，急性腸胃炎隨之上升。由於今年春節天冷、假期長，民眾聚集機會變多，加上生活型態改變如除夕夜圍爐，大家選擇在外用餐較為方便，因此到大餐廳就可能一起中。

衛生局主秘邱秀儀補充，諾羅病毒通常與天氣、假期長短有關，過往假期短或天氣關係，民眾會選擇去南部或國外，人流分散之下，疑似食中狀況不見得都在台北。今年因為2要件相加，天冷聚在密閉空間，病毒量就會相對多，北市通報數因此變多，她坦言今年這麼多確實少見。

黃建華直言，春節假期時間長，業者一次要準備多天的貨量，且員工可能是臨時找來，因此食材保存、員工訓練更顯重要。依照今年經驗，衛生局針對易有食安問題的季節或假期，正在規畫相關專案，也將邀集專家學者討論，給予細項指引。

他認為，「事前提醒總比事後稽查好」，也將在現有的教育課程中，就問題導向再重點提醒業者，例如某些餐廳曾發生食安問題的案例分享。

北市 衛生局 諾羅病毒

延伸閱讀

新光三越氣爆…蔣萬安向盧秀燕表達全力支援！對北市百貨要求這些事

影／北市警局執行掃蕩黑幫專案 擴大臨檢聲色場所

影／壓制黑幫氣焰！北市警局長李西河帶隊擴檢 酒店長腿女排排站

影／北市議員陳怡君百萬元交保 步出法院說了這句話

相關新聞

北市春節連假疑似食品中毒 今年暴增13倍與2因素有關

今年春節連假9天，全國疑似食品中毒通報較去年暴增近4倍，北市也比過往增加13倍，衛生局分析與天氣冷、假期長有關，依照此次...

板橋運動中心有「大便魔人」 場館開出10張貴賓券懸賞中

新北市板橋國民運動中心昨(13)日透過臉書官網懸賞「大便魔人」，表示近期有不肖民眾屢次在場館的2、3樓男淋浴間大號，此舉讓場館及清潔人員十分困擾，公開懸賞「大便魔人」，並開出10張貴賓券作為抓到兇手的獎勵

土城樹林線捷運開發 首站開發案今簽約

新北軌道建設百工齊發，土城樹林線第一個捷運開發案成功招商，新北市捷運局今天與信義開發公司舉辦「LG17站出入口A捷運開發...

特需醫療長路迢迢受關注 扶輪社購診療椅顧2584學員口腔

本報去年一月專題報導「特需醫療 長路迢迢」，講述身心疾病患者需長途跋涉至特需牙科看診，報導受到艋舺扶輪社關注，與新北市牙...

震後封閉修復11個月！侯友宜視察新莊新月橋進度：一定如期完工

去年403地震後，造成新北新莊的新月橋吊索異常，高灘處分階段施工，吊索更新是最難部分。高灘處長黃裕斌表示，從構台往上延伸...

土城永寧轉運站17日啟用 納入10條桃園公車路線

肩負桃園、新北、台北間的城際運輸轉乘接駁的土城區永寧轉運站，14日舉行完工祈福儀式，交通局副局長林麗珠今天表示，永寧轉運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。