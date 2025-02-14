北市春節連假疑似食品中毒 今年暴增13倍與2因素有關

今年春節連假9天，全國疑似食品中毒通報較去年暴增近4倍，北市也比過往增加13倍，衛生局分析與天氣冷、假期長有關，依照此次經驗，將針對易有食安問題的季節或假期，強化業者的食材保存與員工訓練，並邀集專家學者給予細項指引。

衛生局整理近3年春節假期疑似食品中毒通報數，2023年1月20日至29日全國案件43件、北市1件，2024年2月8日至14日全國85件、北市3件，直至2025年1月25日至2月2日全國增至337件、北市40件。

衛生局長黃建華指出，1月中旬諾羅病毒疫情增加，急性腸胃炎隨之上升。由於今年春節天冷、假期長，民眾聚集機會變多，加上生活型態改變如除夕夜圍爐，大家選擇在外用餐較為方便，因此到大餐廳就可能一起中。

衛生局主秘邱秀儀補充，諾羅病毒通常與天氣、假期長短有關，過往假期短或天氣關係，民眾會選擇去南部或國外，人流分散之下，疑似食中狀況不見得都在台北。今年因為2要件相加，天冷聚在密閉空間，病毒量就會相對多，北市通報數因此變多，她坦言今年這麼多確實少見。

黃建華直言，春節假期時間長，業者一次要準備多天的貨量，且員工可能是臨時找來，因此食材保存、員工訓練更顯重要。依照今年經驗，衛生局針對易有食安問題的季節或假期，正在規畫相關專案，也將邀集專家學者討論，給予細項指引。

他認為，「事前提醒總比事後稽查好」，也將在現有的教育課程中，就問題導向再重點提醒業者，例如某些餐廳曾發生食安問題的案例分享。