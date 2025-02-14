快訊

逛街遇新光三越氣爆…彰基護理師情侶檔急診魂上身 熱血搶救傷患

深耕基層或布局中央？ 陳其邁「邁盟」人馬漸浮出檯面

飛日本查大S死因？張蘭疑隔空嗆聲S媽：要準備彈藥

聽新聞
0:00 / 0:00

土城永寧轉運站17日啟用 納入10條桃園公車路線

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
土城區永寧轉運站，14日舉行完工祈福儀式，預計17日啟用。圖／新北市交通局提供
土城區永寧轉運站，14日舉行完工祈福儀式，預計17日啟用。圖／新北市交通局提供

肩負桃園、新北、台北間的城際運輸轉乘接駁的土城區永寧轉運站，14日舉行完工祈福儀式，交通局副局長林麗珠今天表示，永寧轉運站設有5個月台及長廊式候車亭，納入10條桃園公車路線，每日計有328班次停靠，將於17日中午12時啟動公共運輸服務。

林麗珠指出，永寧轉運站是北北桃三市合作推動的公共建設之一，由台北市提供用地、新北市負責施作、桃園市負責營運管理，總經費約2526萬，其中833萬元由交通部公路局補助，1693萬元由市府負擔。

林麗珠指出，交通局同步改善周邊號誌及行人通行環境，可有效紓緩承天路和中央路3段交通壅塞，並提供優質便利的大眾運輸轉乘環境，提升民眾搭乘大眾運輸意願。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，土城區捷運永寧站肩負桃園、新北、台北間的城際運輸轉乘接駁路線達66條（單向），尖峰小時約300班次、乘客將近1萬人次，且桃園返程公車須繞行市區等候發車，因而造成永寧站周邊的中央路3段及承天路尖峰時段交通負荷。

林詩欽指出，永寧轉運站位於捷運永寧站2號出口旁，基地面積約750坪，有5個月台及納入10條桃園公車路線，以作為桃園公車在新北的端點站，可減少車輛繞行土城市區，並提供民眾舒適安全的轉乘候車環境。

永寧轉運站第1月台停靠712（往龍潭）路線、第2月台停靠710/710A（往大溪）路線、第3月台停靠713與715（往八德）路線、第4月台停靠716（往八德轉運站）及717（往龍岡）路線、第5月台709/709A/709B(往平鎮、龍潭）路線，尖峰小時約28班次，每日計有328班次停靠。

土城區永寧轉運站，14日舉行完工祈福儀式，預計17日啟用。圖／新北市交通局提供
土城區永寧轉運站，14日舉行完工祈福儀式，預計17日啟用。圖／新北市交通局提供

公車 桃園

延伸閱讀

罷免戰開打！桃園藍營基層連署浮上檯面 要罷綠營議員

台灣燈會驚喜多 「桃園好農市集」特色產品一次購足

台中新光三越氣爆釀死傷 桃園百貨商場明聯合稽查

校園食神出招！桃園公開營養午餐食譜 珍奶也能很健康

相關新聞

板橋運動中心有「大便魔人」 場館開出10張貴賓券懸賞中

新北市板橋國民運動中心昨(13)日透過臉書官網懸賞「大便魔人」，表示近期有不肖民眾屢次在場館的2、3樓男淋浴間大號，此舉讓場館及清潔人員十分困擾，公開懸賞「大便魔人」，並開出10張貴賓券作為抓到兇手的獎勵

台北車站周邊機車格 改計時收費

北市機車停車格一位難求，3月3日起在台北車站周邊機車格，從計次20元改採計時每小時10元，盼減少占用，是北市第一處計時區...

土城永寧轉運站17日啟用 納入10條桃園公車路線

肩負桃園、新北、台北間的城際運輸轉乘接駁的土城區永寧轉運站，14日舉行完工祈福儀式，交通局副局長林麗珠今天表示，永寧轉運...

新光三越氣爆 侯友宜：新北百貨天然氣設備檢測都正常

台中新光三越百貨公司昨發生爆炸事件，商場安全問題引起關注，新北市長侯友宜今受訪時表示，新北7家天然氣公司回報，大型百貨公...

影／新光氣爆釀4死 侯友宜：已對商場天然氣設備檢查

新光三越氣爆事件引發社會關注，新北市長侯友宜上午視察新月橋吊索修復工程時也針對此議題發表談話，他強調為了確保公共安全，針...

北捷東環段出入口審議 3站修正通過

台北捷運環狀線東環段全線設10站，都審會上月通過3站出入口新建工程，北市都審會昨再審4站，委員發現Y36站臨道路側未留人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。