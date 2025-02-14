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土城永寧轉運站17日啟用 納入10條桃園公車路線
肩負桃園、新北、台北間的城際運輸轉乘接駁的土城區永寧轉運站，14日舉行完工祈福儀式，交通局副局長林麗珠今天表示，永寧轉運站設有5個月台及長廊式候車亭，納入10條桃園公車路線，每日計有328班次停靠，將於17日中午12時啟動公共運輸服務。
林麗珠指出，永寧轉運站是北北桃三市合作推動的公共建設之一，由台北市提供用地、新北市負責施作、桃園市負責營運管理，總經費約2526萬，其中833萬元由交通部公路局補助，1693萬元由市府負擔。
林麗珠指出，交通局同步改善周邊號誌及行人通行環境，可有效紓緩承天路和中央路3段交通壅塞，並提供優質便利的大眾運輸轉乘環境，提升民眾搭乘大眾運輸意願。
交通局運輸管理科長林詩欽表示，土城區捷運永寧站肩負桃園、新北、台北間的城際運輸轉乘接駁路線達66條（單向），尖峰小時約300班次、乘客將近1萬人次，且桃園返程公車須繞行市區等候發車，因而造成永寧站周邊的中央路3段及承天路尖峰時段交通負荷。
林詩欽指出，永寧轉運站位於捷運永寧站2號出口旁，基地面積約750坪，有5個月台及納入10條桃園公車路線，以作為桃園公車在新北的端點站，可減少車輛繞行土城市區，並提供民眾舒適安全的轉乘候車環境。
永寧轉運站第1月台停靠712（往龍潭）路線、第2月台停靠710/710A（往大溪）路線、第3月台停靠713與715（往八德）路線、第4月台停靠716（往八德轉運站）及717（往龍岡）路線、第5月台709/709A/709B(往平鎮、龍潭）路線，尖峰小時約28班次，每日計有328班次停靠。
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