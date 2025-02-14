聽新聞
0:00 / 0:00
新光三越氣爆 侯友宜：新北百貨天然氣設備檢測都正常
台中新光三越百貨公司昨發生爆炸事件，商場安全問題引起關注，新北市長侯友宜今受訪時表示，新北7家天然氣公司回報，大型百貨公司商場的設備一切正常，另也會要求專案小組在一定時間內，嚴格落實檢查人潮多的室內裝修場地。
侯友宜今天到新莊新月橋視察吊索修復狀況，他受訪時說，昨天事情發生後，就針對商場、百貨公司大型的室內裝修組成專案小組，立即啟動檢視，昨天也特別要求7家天然氣公司，立即派人去巡查相關管道設備有沒有做到位，及符合標準。昨天7家天然氣公司回報，在大型百貨公司商場的天然氣設備一切正常。
侯友宜表示，也會要求專案小組在一定時間內檢測完畢，嚴格落實檢查所有的大型商場、百貨公司，及在人潮多的室內裝修場地，另外，也對台中事件的逝者表達哀悼，希望傷者早日恢復健康。
經發局表示，為維護公共安全，除昨日已立即請轄內7家天然氣公司派員至商、賣場或美食街等相關場所，檢查整壓遮蔽設備及場域內用氣安全，今日也會再派員加強稽查，確保民眾安全無虞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言