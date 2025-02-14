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新光三越氣爆 侯友宜：新北百貨天然氣設備檢測都正常

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今到新莊新月橋視察吊索修復狀狀況，侯表示，新北7家天然氣公司回報，目前設備一切正常。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今到新莊新月橋視察吊索修復狀狀況，侯表示，新北7家天然氣公司回報，目前設備一切正常。記者江婉儀／攝影

台中新光三越百貨公司昨發生爆炸事件，商場安全問題引起關注，新北市長侯友宜今受訪時表示，新北7家天然氣公司回報，大型百貨公司商場的設備一切正常，另也會要求專案小組在一定時間內，嚴格落實檢查人潮多的室內裝修場地。

侯友宜今天到新莊新月橋視察吊索修復狀況，他受訪時說，昨天事情發生後，就針對商場、百貨公司大型的室內裝修組成專案小組，立即啟動檢視，昨天也特別要求7家天然氣公司，立即派人去巡查相關管道設備有沒有做到位，及符合標準。昨天7家天然氣公司回報，在大型百貨公司商場的天然氣設備一切正常。

侯友宜表示，也會要求專案小組在一定時間內檢測完畢，嚴格落實檢查所有的大型商場、百貨公司，及在人潮多的室內裝修場地，另外，也對台中事件的逝者表達哀悼，希望傷者早日恢復健康。

經發局表示，為維護公共安全，除昨日已立即請轄內7家天然氣公司派員至商、賣場或美食街等相關場所，檢查整壓遮蔽設備及場域內用氣安全，今日也會再派員加強稽查，確保民眾安全無虞。

侯友宜 新光三越氣爆

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