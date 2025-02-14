板橋運動中心有「大便魔人」 場館開出10張貴賓券懸賞中

新北市板橋國民運動中心昨(13)日透過臉書官網懸賞「大便魔人」，表示近期有不肖民眾屢次在場館的2、3樓男淋浴間大號，此舉讓場館及清潔人員十分困擾，公開懸賞「大便魔人」，開出10張貴賓券作為抓到兇手的獎勵，並向「大便魔人」喊話：「不管是年輕人、中年人、老年人，你的行為造成別人莫大的困擾，實在很不應該」。

板橋國民運動中心為了儘快揪出「大便魔人」，懇請會來場館運動的民眾幫忙留意，也開出10張貴賓券作為「緝兇」獎勵，該貴賓券可使用至今年5月31日止，一次可免費使用游泳池或健身房一小時。懸賞文的文末還希望「大便魔人」能不要再來，並標示出「公德心」提醒民眾，勿做會讓清潔人員崩潰的事。

網友見文則猜測，「大便魔人」應該是故意的吧？不然怎麼每次都會忍不住，明明廁所就在旁邊？也有人覺得會不會此人有「邊洗澡順便大便」的習慣，「不然專程故意在那大便，很難想像」；還有人設身處地地為「大便魔人」猜想，會不會此人是「灌腸失禁」，才多次直接在淋浴間「解放」。

針對場館欲圖「緝兇」，有網友認為：「撇完趁沒人就跑，很難抓吧？」，也有人建議場館或許可以改採記名刷卡制度，這樣一來就能有效堂掌握進出民眾的身分，才有可能抓到兇手。