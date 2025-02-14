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台北車站周邊機車格 改計時收費

聯合報／ 記者林麗玉葉德正／連線報導
北市下月3日起，台北車站周邊4百多格機車格從計次20元改採計時費率每小時10元，每日上限50元。圖／北市交通局提供
北市下月3日起，台北車站周邊4百多格機車格從計次20元改採計時費率每小時10元，每日上限50元。圖／北市交通局提供

北市機車停車格一位難求，3月3日起在台北車站周邊機車格，從計次20元改採計時每小時10元，盼減少占用，是北市第一處計時區域；新北交通局指出，今年將新增8處捷運站周邊機車格計次收費，不跟進北市計時制度。

北市逾6萬機車停車格收費，但台北車站周邊機車停車需求量大，停管處說，北車因六鐵共構，很多機車族停車是轉乘需求，有些是要轉乘去基隆或桃園上班，還有的是要回中南部，將機車停在北車周邊一停就是好幾天，希望透過計時費率提高停車格效率，也希望北北基桃通勤民眾少騎機車，多用1200月票通勤。

計時費率路段包含市民大道1段（台北轉運站及國光客運站至中山北路1段）、中山北路1段西側（市民大道1段至北平西路）、北平西路（逸仙公園西側巷弄至中山北路1段）及逸仙公園西側巷弄（市民大道1段至北平西路）等，共4百多格車位。

機車族洪姓民眾說，台北車站附近機車格真的很難找，希望計時收費後，比較容易找到機車格；也有民眾認為，計時收費一日上限50元，對機車族來說有點貴，有些商場就是這個價位。

至於後續計時收費路段是否擴大？停管處表示，會評估實施後效率，如果要擴大，要找與北車類似的旅運型態路段；目前北市這4百多格機車格，一個月營運收入約25萬元，未來也會評估營運收入是否增加。

新北市交通局長鐘鳴時指出，收費制度是要因地制宜，新北陸續實施捷運站周邊車格收費，效果已顯現，不僅周轉率提升，長期久占的報廢車輛，也能順利清除，不會跟進北市計時制度，「畢竟目的是為了管理，而不是收費」。

新北交通局表示，去年8月1日起在板橋區新埔站等7處捷運站周邊路邊機車格納入收費管理，周轉率平均提升到1.7轉，今年3月起將新增土城區捷運永寧站、中和區捷運永安市場站、永和區捷運頂溪站、三重區捷運菜寮站、新莊區捷運新莊站、新店區捷運新店區公所站、鶯歌區鶯歌和鳳鳴火車站。

停車格 台北車站 捷運 機車族

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