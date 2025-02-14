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會計師紀念愛犬 捐導盲犬訓練車

聯合報／ 記者王慧瑛劉懿萱／新北報導

台灣約有5萬5千名視障者，但目前服役中導盲犬僅有30隻，且訓練犬隻不易，兩名會計師為紀念已逝愛犬，昨捐4輛訓練車給惠光導盲犬學校，可接送視障者和導盲犬外出或訓練，希望為導盲犬培訓助一臂之力。

昨捐車儀式上，兩名會計師雖現身，但低調不受訪，現場有許多同事、扶輪社友見證，許多人拿著他們已逝愛犬西施犬Rocky、貴賓犬小丁的手舉牌助陣，宛如兩隻狗狗的粉絲會。

兩人捐給惠光導盲犬學校的3輛「Rocky號」訓練車分別是紅色、藍色及綠色，紅藍綠是光的三原色，有了紅藍綠就可組成各種顏色，構成彩色世界，象徵導盲犬為視障者的生活帶來繽紛色彩。另一輛紫色「小丁號」訓練車也很搶眼。

惠光導盲犬學校校長曾瀚霖說，該校成立34年來，持續培訓導盲犬免費提供給視障者當開路天使，受限經費不足，尚有13名視障者正等候與導盲犬配對。

惠光導盲犬學校秘書長彭筱涵說，台灣服役中導盲犬有30隻，導盲種犬Dount即將在月底生產，亟需尋找願意擔任寄養家庭的志工加入行列。幼犬寄養家庭照顧對象是2至4個月大幼犬，寄養期是到幼犬1歲左右。

彭筱涵直言，照顧幼犬和照顧小孩很像，需要體力和耐性，曾有60多歲退休族加入寄養家庭，和幼犬奮戰1個月後便投降，理由是體力吃不消，只好打退堂鼓，擔任幼犬寄養家庭是無給職付出，導盲犬學校會負擔犬隻飼料、醫療及用品等開銷。

寄養家庭 導盲犬 視障者

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