藍綠北市議員挑「戰狼」 各20新人想選

台北市3名議員深陷官司，加上其他議員選上立委、病逝和解職等，藍綠分別有逾20名新人表態明年參選議員，競爭激烈。藍營指出，會依參與反罷免程度做為提名指標；綠營表示，新人須主動出擊、迎戰地方。

北市議會席次有61席，但扣除國民黨王鴻薇、徐巧芯、李彥秀和民進黨王世堅、吳沛憶等5人選上立委，以及議員許家蓓病逝，陳政忠因案解職等，現有7個缺；國民黨陳重文、應曉薇和民進黨陳怡君涉官司，連任之途恐受影響。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹指出，黨內至少有20多人有意參選2026議員選舉，現已著手準備民調，也利用這次反罷免，先替2026選戰練兵，會根據參與反罷免的藍營新人投入的攻、守程度「論功行賞」，做為初選提名指標，「國民黨現在要的是像土狗、戰狼一樣的人」，不要再像過去一樣溫和。

至於黨內涉案議員，黃呂錦茹指出，應曉薇因遭黨中央停權，無法再提名她；陳重文未被停權，仍可參選，未來會納入民調篩選，再提名他也不無可能。

民進黨北市黨部主委張茂楠表示，各選區都有空間提名新人，包含第二選區（內湖南港）、第三選區（松山信義）、第四選區（中山大同）、第五選區（中正萬華）、第六選區（大安文山），至少有20名新人表態想選。

張茂楠說，很多新人現階段就已開始插旗地方，黨部是中立的，不會特別支持個別的人，但會提供建立聲望平台，鼓勵這些候選人積極展現自己的能力。「這次初選將會相當熱烈。」張茂楠也籲新人必須主動出擊。

至於中山、大同區黨籍議員陳怡君陷官司，黨內人士也指出，早在官司前，大同區立委王世堅便積極展開布局，尤其王本屆當選議員票數足夠當選2席，綠營規畫該區提名5席，但仍傾向4席較安全，不過在陳怡君官司案後，恐牽動布局人選。