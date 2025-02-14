北捷東環段出入口審議 3站修正通過

石門區首間的日間長照機構位於石門區社福大樓一樓，專門為長輩打造的空間設計與器材，每天都有不同的課程與目標，帶著長輩做活動與運動，希望讓白天來到機構的長者能夠無障礙的活動，並且享受與銀髮同學一起學習的時光。

2025-02-13 17:50