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北捷東環段出入口審議 3站修正通過

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

台北捷運環狀線東環段全線設10站，都審會上月通過3站出入口新建工程，北市都審會昨再審4站，委員發現Y36站臨道路側未留人行空間，出來就是一面牆，連路緣石都沒有，該案下次提會再審，其餘3站修正後通過。

東環段全線約13.25公里，行經中山、內湖、松山、信義及文山等行政區，設Y30至Y39站共10座地下車站，分為2個細部設計標，DF119標為Y30至Y35站、DF120標為Y36至Y39站。

都審會昨審議4站，Y36站可轉乘台鐵松山車站與捷運松山站，設有2處出入口，Y37站1處鄰近虎林街市場、捷運永春站與後山埤站，Y38站4處位在松仁路兩側、附近有捷運象山站，Y39站則有1處，附近為吳興國小、吳興公園。

委員指出，Y36站南側松隆路215巷4弄的出入口A，人行道連路緣石都沒有，緊鄰一道牆，建議安全考量微調，不要緊貼建築線，至少留有30至50公分緩衝。其他委員說，台北有時風雨大，建議出入口B的遮簷可做大一點。

有委員認為Y37站出入口在6米道路，目前人行寬度約1.5公尺，若再設半戶外行人休憩座椅，人潮一多，人行空間會更壓迫，建議座椅全拆。另有委員建議，各站出入口的樓梯可留設斜坡，供行人拉行李使用。

都審會決議，Y36站出入口位置需調整留設臨路人行空間等因素未通過；Y37、38、39站修正後通過，包含量體盡量採通透、輕量化、調降電梯高度，以及屋頂洩水、排水應考量後續維管，可採自然洩水方式處理。

人行道 台北捷運 行人

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