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新北雙溪平林里黃金資收站爆量 過年後多一倍

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
平林里黃金資收站休息兩周，年後首開工就迎來爆量的回收物。 圖／觀天下有線電視提供
平林里黃金資收站休息兩周，年後首開工就迎來爆量的回收物。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪區平林里的黃金資源回收站今(13)日在年後正式開工，回收物可說是爆量，將近20頓的資收量，相比過年前要多出一倍，讓志工疲於奔命協助載運、分類及秤重，資源回收車也分別載運了好幾趟才清運完成。

今天雙溪平林里黃金資收站年後第一次開工，經過活動中心時，就可以看到一大堆的回收物品，有紙箱，保特瓶，廢棄家電等等，可說是應有盡有，幾乎要把活動中心外頭空地給淹沒了，年後的資收量可說是大爆量。

平林里里長黃添松說，平林里的黃金資收站每周都會進行，而且一周累積下來的量都很大，這次過年大概休息兩周沒有資收，今天的量多了將近一倍，也辛苦志工們幫忙一整天，又是載運又是分類，真的很辛苦。

里長黃添松進一步表示，加上因為都是到府協助載運回收物，讓很多人都願意參與回收，所以目前參與的戶數就達千戶，包括鄰近的里還有貢寮地區的回收都有，平均每個月的回收金額也有三、四萬，也將這些都用於社區回饋里民。

資源回收 過年 黃金

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