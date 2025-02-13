新北雙溪平林里黃金資收站爆量 過年後多一倍
雙溪區平林里的黃金資源回收站今(13)日在年後正式開工，回收物可說是爆量，將近20頓的資收量，相比過年前要多出一倍，讓志工疲於奔命協助載運、分類及秤重，資源回收車也分別載運了好幾趟才清運完成。
今天雙溪平林里黃金資收站年後第一次開工，經過活動中心時，就可以看到一大堆的回收物品，有紙箱，保特瓶，廢棄家電等等，可說是應有盡有，幾乎要把活動中心外頭空地給淹沒了，年後的資收量可說是大爆量。
平林里里長黃添松說，平林里的黃金資收站每周都會進行，而且一周累積下來的量都很大，這次過年大概休息兩周沒有資收，今天的量多了將近一倍，也辛苦志工們幫忙一整天，又是載運又是分類，真的很辛苦。
里長黃添松進一步表示，加上因為都是到府協助載運回收物，讓很多人都願意參與回收，所以目前參與的戶數就達千戶，包括鄰近的里還有貢寮地區的回收都有，平均每個月的回收金額也有三、四萬，也將這些都用於社區回饋里民。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言