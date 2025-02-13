新北淡水滬街樂元宵街角藝術 民眾齊聚提燈籠、走老街

昨天是一年一度的元宵節，不少民眾都參加了慶元宵的活動，不過在淡水最古老的街道-重建街，也有一群民眾齊聚準備要來提燈籠、走老街，由滬街樂元宵志工團、淡水紅樓，共同發起的滬街樂元宵提燈、點亮重建街活動，今年邁入第13年，雖然昨晚下起雨來，但依然不減民眾熱情，在這一條淡水最老的街道，感受傳統節慶與歷史文化。

滬街樂元宵志工團程許忠表示，元宵節在早期大家小時候都會提著燈籠，在大街小巷當中穿梭遊走，而這也是在地居民過去的點點回憶，因此為了在這條老街上重現早期的景像，每年元宵都會舉辦提燈活動，而今年也與淡江大學USR合作，也有藝術家周家儒將淡水與三芝居民所描述的舊街景印象，創作剪紙藝術將重建街打成為街角美術館。

這次淡江大學USR計劃，學生也帶著自製燈籠來參與，並且表示，使用廢棄容器所製作的燈籠，有章魚及海洋生物的外型，讓製作燈籠可以更加環保再利用。現場透過淡水南北軒的敲鑼帶領，還有旅學堂清文里長、民安里長、永吉里長共同參與，一同感受重建街的歷史文化。大家一起走巷弄，路線從重建街戀愛巷開始到附近的清水街，龍山寺、最後到紅樓集合吃湯圓，透過沿路的解說，也讓大家留下元宵節難忘的回憶。