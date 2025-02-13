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新北汐止茄苳據點手作成果展 長輩開心作品秀滿桌

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
茄苳里銀髮據點的長輩們，將DIY的作品展現出來，每件都是獨一無二的。 圖／觀天下有線電視提供
茄苳里銀髮據點的長輩們，將DIY的作品展現出來，每件都是獨一無二的。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區茄苳里銀髮據點的手作課程，每一堂課都有專業老師帶著學員DIY，在今天舉辦的成果展上，長輩們開心的將過去一年的作品帶來展示，除了將衣服穿在身上，另外，還有托特包、背包、帽子等等，琳琅滿目，擺滿整個桌子，長輩們開心的秀出自己的成品。

長輩開心介紹自己的作品，直說桌上擺的都是自己做的，有包包、圍巾、帽子，還有水壺袋，還有穿在身上的衣服，都是這一年來的手作成果，都很漂亮，很有成就感。也有老人家說，這次拿出來擺的成品不多，因為，大多做好就被孩子們拿走了，他們都很喜歡，在這裡學習很快樂。

茄苳里長葉雅惠提到，大中華婦幼關懷成長協會的帶領之下，所有的學員展出他們的作品，但其實都是只部分，因為，很多都送出去了，每位學員做的都是獨一無二的手作品，就連身上穿的衣服也都是他們自己做的，手工勾的毛線衣、背心，真的是很厲害。

手作老師朱美蓉指出，每位長輩學員都很用心、有耐心，再加上有信心，三心去完成每一件作品，有手勾編織、用棒針打的圍巾、以及手拿包、背包、托特包、手機背袋，還有冬天到了很適合用的手套，長輩的作品真的琳琅滿目。

圍巾 長輩

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