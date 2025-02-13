新北石門日間照顧中心 按長輩需求規劃活動處方

石門區首間的日間長照機構位於石門區社福大樓一樓，專門為長輩打造的空間設計與器材，每天都有不同的課程與目標，帶著長輩做活動與運動，希望讓白天來到機構的長者能夠無障礙的活動，並且享受與銀髮同學一起學習的時光。

石門日間長照機構督導王蓮恩說，來到日間長照機構的對象為長照等級評估2級以上的長輩，而在機構中有按照不同長輩的不同需求提供客製化的活動處方籤，像是復能還有興趣小組、肢體小組、社交小組與認知小組的分組。

長輩最在意的費用，在長照政策的補助下，選擇日間長照機構來活動，一般戶每天只要108元，若是中低收與低收還有額外的減免，不需要有太多的花費與支出，對有需求的銀髮長輩相當友善。

石門日間長照機構督導王蓮恩指出，為了讓長輩有最舒適的活動空間，石門日間長照機構最多服務22位長輩，也期待在提供長者生活照顧、協助並促進長者自我照顧能力，與多元老人教育、文康活動中，能夠讓長輩喜歡來到機構活動，也歡迎有需求的長輩加入，一起在日照中樂活學習，延緩老化。