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高齡者機車事故逐年上升 北市補助銀髮族駕訓班訓練費全免
據北市交通事故統計，去年機車事故以18至24歲年輕機車族占22%最多，另也發現65歲以上高齡者，機車死傷有逐年上升。為降低高齡機車族事故數，交通局創全國之先開辦高齡機車駕訓班，鼓勵高齡者參加「場外訓練」，訓練費全免。
為提升機車騎乘安全、強化防禦性駕駛觀念，北市交通局2023年起，配合交通部公路局政策，試辦「道路安駕訓練」補助計畫，民眾於取得駕照後，至駕訓班參加場外訓練完成者可再獲得北市額外補助，進一步提升取得駕照民眾實際騎乘路感，培養遵守交通規則及正確駕駛習慣，並於去年起開辦全國唯一高齡駕訓班。
交通局表示，今年再度配合交通部公路局機車學習駕駛證制度推動政策，報名道路駕駛訓練班的民眾，取得機車學習駕駛證後，由領有學習車類駕照的駕駛人(駕駛教練)在旁指導監護於核備之時段及指定路線內學習機車道路駕駛，並結合實際道路駕駛情境設計重點課程教學，完成者可再獲得額外補助。
交通局表示，今年推出3個補助方案，即日起至12月10日(或名額額滿為止)，只要同時參加場內訓練及場外訓練(考照前或考照後訓練擇一)計畫者，除交通部公路局補助2500元或3800元外，北市府加碼補助2700元。
若僅參加場內訓練課程，可獲北市府加碼補助1300元；已考取駕照民眾可報名參加場外訓練，其中更有高齡駕訓班，幫助已考取駕照高齡者，透過課程訓練提升實際騎乘路感及正確騎乘技巧，並可獲北市府加碼補助1200元訓練費全免，鼓勵高齡者踴躍參加。
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